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首11月內房開發投資跌9% 分析：銷售趨穩

【明報專訊】國家統計局公布，今年1至11月份全國房地產開發投資10.4萬億元（人民幣，下同），按年下降9.4%；其中，住宅投資7.89萬億元，按年下降9%。今年1至11月份，商品房銷售面積10.05億平方米，按年下降8%，其中住宅銷售面積下降7.3%。商品房銷售額10.53萬億元，下降5.2%，其中住宅銷售額下降4.3%。

今年1至11月份房地產開發企業房屋施工面積83.13億平方米，按年下降7.2%。其中，住宅施工面積58.53億平方米，下降7.6%。房屋新開工面積8.75億平方米，下降21.2%。其中，住宅新開工面積63,737萬平方米，下降21.5%。

首11月住宅銷售額按年跌4.3%

今年1至11月份，房地產開發企業到位資金11.7萬億元，按年下降13.4%。其中，國內貸款1.42萬億元，下降9.8%；利用外資42億元，下降35.1%；自籌資金3.85萬億元，下降20.3%；訂金及預收款3.96萬億元，下降10.9%；個人按揭貸款近2萬億元，下降8.1%。

方正証券報告指出，銷量趨穩，單月降幅收窄，銷售數據有望逐步企穩。隨着中央及地方政府從會議到政策等多方面表明穩地產的決心，後續樓市有望加速回暖，增強消費者信心及樓市活躍度。

同時，到位資金持續修復，國內貸款按年增速由負轉正，隨着「三個不低於」、「白名單」等融資端政策的跟進落實，房企資金鏈有望得到改善，亦將有效拉動房企拿地、開工、投資意願。