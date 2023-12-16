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聯儲三把手：未真正討論減息 多間大行料美元明年逆向走強

【明報專訊】美聯儲預告明年將減息0.75厘，令市場對美國減息預期升溫，為美元帶來下行壓力。交易員昨預期美聯儲到明年底減息幅度達1.5厘，相比議息會議前的減息預期多出半厘。被視為美聯儲第三把手、擁永久投票權的紐約聯儲銀行行長威廉斯（John Williams）試圖為減息預期降溫，昨強調美聯儲「現在並未真正討論減息」。

對於利率期貨市場定價明年3月開始減息，威廉斯稱：「我認為現在考慮這問題為時過早。」他向CNBC表示，利率似乎已經達到，或接近足夠限制性的水平，但情况仍可能有變，數據有可能會以令人驚訝的方式變化，若通脹受控的進展停滯不前或逆轉，美聯儲需準備進一步收緊政策。有「美聯儲線人」之稱的《華爾街日報》記者Nick Timiraos指出，威廉斯的言論是要調整市場對減息的情緒。對利率敏感的美國兩年期國債孳息率逼近4.5厘，美股三大指數早段個別發展。

美綜合PMI初值見5個月最高

富達國際、摩根大通和匯控亦警告，由於美國經濟相對強勁，美元明年仍將出乎意料走強。事實上，昨公布的美國12月綜合採購經理指數（PMI）初值升至51，是5個月來最高，與歐洲的疲弱表現成重大反差。Loomis Sayles & Co.也表示，全球經濟放緩將促使交易員押注美元。美匯指數昨晚繼續在102水平徘徊。

看好美元的投資者認為，全球其他地區，較美國更難應對高利率及經濟疲軟的前景，因此由歐洲到新興市場的主要經濟體，也會採取類似美聯儲的減息措施， 其減息步伐甚至會超越美聯儲，導致與美國的利差擴大，使美元明年維持韌性。

匯控外匯研究全球主管Paul Mackel指出，普遍共識認為美元將在明年成為輸家，不過美元在多數情况下仍將維持韌性，只有全球經濟軟着陸，才能明確形成美元熊市的情景。

雖然彭博向G10貨幣經濟體及新興市場的分析師進行的調查顯示，多數受訪者認為美元將在明年偏軟，但這預期可能忽略了美元通常受惠於避險資金流入，當美國以外地區的經濟增長動力轉弱，美元往往受到追捧。

歐元區綜合PMI續跌 經濟恐衰退

富達的基金經理George Efstathopoulos指出，歐洲和英國更接近衰退，預期美元兌歐元和英鎊將進一步轉強。昨公布的歐元區12月綜合採購經理指數（PMI）初值降至47，低於市場預期的48，歐元區整體商業活動已連續第7個月收縮，其中製造業產出連續第9個月下降，而服務業活動的收縮幅度，是2021年初以來第三大。凱投宏觀首席歐洲經濟學家Andrew Kenningham指出，歐元區12月綜合PMI進一步下滑，為歐元區經濟陷入衰退提供更多證據。

摩根士丹利的報告指出，歐洲央行提早較快減息的前景導致的持續利差，將令美元受惠。市場目前預期，歐洲央行明年減息1.37厘左右，並對墨西哥及巴西等新興市場的減息幅度有更高的預期。摩根士丹利預計，美匯指數到明年春季將由目前的102水平，升至111。Loomis亦看好美元的對冲作用，預期全球經濟即將放緩，建議略為增加美元的長倉。

摩根大通指出，隨着明年美國大選成為焦點，地緣政治緊張局勢將支撐美元。若現時的民調結果成為現實，美國可能加徵新的貿易關稅，令美元偏向上行的概率增加。

（綜合報道）

[國際金融]