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聯儲續縮表 分析憂隔夜融資緊張

【明報專訊】美聯儲釋出減息的鴿派信號之際，繼續維持量化緊縮（QT）的縮表措施。彭博社指出，這有可能令隔夜融資市場持續緊張。關於美聯儲可進行多大程度的縮表，而不會導致回購協議市場（Repurchase Agreement Markets）出現混亂的爭論正在醞釀。個別回購利率近期創歷史新高，令人聯想起2019年9月的美國回購市場危機。當時一種隔夜市場利率急升4倍至10厘，促使紐約聯儲銀行緊急干預。

4年前曾爆回購市場危機

彭博社指出，近期隔夜融資市場的問題較4年前輕微，且毋須美聯儲干預，但兩次事件都揭示美聯儲、銀行與其他金融機構之間微妙的平衡關係，而這有助於維持隔夜融資市場的正常運作。4年前，美國政府增加借貸，加劇了美聯儲削減國債購買量而造成的銀行準備金（bank reserves）短缺。現在市場關注儲備金降至多少才會產生問題。

美聯儲主席鮑威爾周三表示，對目前的準備金（reserves）水平感到滿意，並表示美聯儲將按需要放緩或停止縮表，以確保其保持在「略高於」美聯儲認為「充足」的水平。問題是目前尚未清楚何謂充足的水平。現任哈佛大學經濟學教授、美聯儲前理事斯坦因（Jeremy Stein）稱：「我們不知道（適當的水平），因為在碰壁之前，這很難衡量。」不過彭博社指出，目前準備金仍算不上稀缺，美聯儲的隔夜逆回購協議設施（RRP）仍有接近8000億美元。

（綜合報道）

[國際金融]