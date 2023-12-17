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芝加哥聯儲行長：不排除明年3月減息

標籤：經濟

【明報專訊】美聯儲明年減息在望，不過被視為美聯儲第三把手、擁永久投票權的紐約聯儲銀行行長威廉斯（John Williams）上周五有意為減息預期降溫，強調美聯儲「現在並未真正討論減息」，如有需要局方必須準備再次加息。

威廉斯指出，目前考慮明年3月減息仍為時過早，現在的問題在於聯儲局的貨幣政策是否具足夠限制性，市場反應或較當局預測的步伐更激烈，局方需全面掌握市場對數據的反應，亦需做好進一步準備收緊政策。彭博引述經濟學家Derek Tang分析指出，威廉斯似乎有意為聯邦公開市場委員會（FOMC）保留一定空間，如當局未見通脹回落進度理想，明年初將繼續維持利率不變。

不過，芝加哥聯儲銀行行長古爾斯比（Austan Goolsbee）接受外電訪問時提到，不排除明年3月減息的可能性，相信至明年底利率會下降，但不會出現大幅度調整。他認為，現時風險更傾向平衡，焦點或需要轉為關注就業問題。

亞特蘭大聯儲行長料明年減息兩次

美國亞特蘭大聯儲銀行行長博斯蒂克（Raphael Bostic）預期，通脹放緩勢頭或快過預期，料聯儲局明年第三季起減息，全年合共減息兩次。他指出，被聯儲局視為通脹指標的個人消費支出物價指數明年升幅為2.4%，足以使聯儲局有信心通脹可在2025年降至2%的目標，使局方明年下半年減息兩次。

市場預期聯儲局將於明年減息，美國30年期國債孳息率亦急跌至4厘，是今年7月以來最低水平。