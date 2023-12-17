阿里減持小鵬套現近4億美元

【明報專訊】美國證券交易委員會（SEC）文件顯示，阿里巴巴（9988）旗下淘寶中國控股，計劃出售2500萬股小鵬汽車（9868）的美國預託票據ADR（美：XPEV），每一份ADR代表兩股A類普通股，總價值約3.91億美元，出售日期為12月15日左右。消息一出，拖累小鵬的ADR周五下挫，收市跌7.5%至14.47美元；阿里巴巴美股（美：BABA）收市升2.76%，報74.51美元。
根據阿里巴巴的披露，是次減持小鵬汽車的股份，是2019年在該股上市前購得的。內地傳媒引述阿里巴巴相關負責人表示，集團根據自身的資本管理目標，出售部分小鵬股份，持股比例從10.2%降至7.5%，並謂該公司與小鵬已經建立戰略合作關係，小鵬是中國電動車行業的領軍企業之一，相信小鵬的前景，並期待繼續合作。
小鵬回應被減持時指出，阿里減持是執行其季報提及的投資變現回報股東策略，而非對小鵬看法有變動，阿里巴巴今後仍是小鵬第二大股東，亦將繼續與小鵬在雲計算等領域開展深度戰略合作。依內媒引述小鵬的消息指出，阿里巴巴尚持有其約8%股權。
資料顯示，近期阿里巴巴的減持動作仍頻，當中包括減持商湯（0020）、快狗打車（2246）及印度Paytm等股份，並表示會接納擎天軟件（1297）的私有化，擬將13.5%股權交出套現。若連同今次小鵬汽車減磅，共套現約66.67億元。