阿里減持小鵬套現近4億美元

根據阿里巴巴的披露，是次減持小鵬汽車的股份，是2019年在該股上市前購得的。內地傳媒引述阿里巴巴相關負責人表示，集團根據自身的資本管理目標，出售部分小鵬股份，持股比例從10.2%降至7.5%，並謂該公司與小鵬已經建立戰略合作關係，小鵬是中國電動車行業的領軍企業之一，相信小鵬的前景，並期待繼續合作。

小鵬：阿里減持變現回報股東

小鵬回應被減持時指出，阿里減持是執行其季報提及的投資變現回報股東策略，而非對小鵬看法有變動，阿里巴巴今後仍是小鵬第二大股東，亦將繼續與小鵬在雲計算等領域開展深度戰略合作。依內媒引述小鵬的消息指出，阿里巴巴尚持有其約8%股權。

資料顯示，近期阿里巴巴的減持動作仍頻，當中包括減持商湯（0020）、快狗打車（2246）及印度Paytm等股份，並表示會接納擎天軟件（1297）的私有化，擬將13.5%股權交出套現。若連同今次小鵬汽車減磅，共套現約66.67億元。