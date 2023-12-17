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商湯創始人湯曉鷗病逝

標籤：經濟

【明報專訊】商湯（0020）昨日透過微信公眾號發出訃告稱，創始人及執行董事湯曉鷗於12月15日晚上，因病救治無效離世。該集團指出，湯曉鷗把全部精力奉獻於計算機科學研究，為內地人工智能事業做出卓越的貢獻。集團表示，湯曉鷗的智慧、熱情和科學無盡的探索，將永遠激勵着他們不忘初心，砥礪前行。綜合內地傳媒報道引述內部消息指出，湯曉鷗是在睡夢中離世，而非如網上傳言指跳樓。

特首政策組組長黃元山對特首顧問團成員湯曉鷗教授辭世深感哀痛，並代表特首政策組，向他的家人致以深切慰問。他說，湯曉鷗自特首顧問團今年3月成立以來，在創新及創業方面向顧問團提供許多寶貴意見，貢獻良多。

帶領集團上市 市值曾達3174億

商湯科技香港公司總經理尚海龍在朋友圈發布稱：「巨星隕落，天妒英才，沉痛悼念。」湯曉鷗現時在商湯佔總股本20.63%，並且在具決策權的A類股佔91.83%，亦佔集團總投票權達68.28%。在他及管理層領導下的商湯，發展成為亞洲最大人工智能公司，最終在2021年底上市，A類及B類股合計，該集團市值曾經在2022年1月一度高見3174億元，經過近兩年，最近市值已跌至516.56億元。湯曉鷗手上A類股，約值87.02億元。

根據商湯官網，湯曉鷗出生於遼寧鞍山，主要負責集團的研究及創新戰略的設計、推動與領先的大學及學術機構合作，建立研究伙伴關係。他自1998年1月起擔任香港中文大學信息工程系教授，且自2009年1月起擔任中國科學院深圳先進技術研究院副院長，2018年5月起亦擔任香港人工智能及數據實驗室董事，並自2020年8月起擔任上海人工智能創新中心負責人。