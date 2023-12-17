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與迪拜DIFC相似 分析：ADGM冀複製成功

標籤：經濟

【明報專訊】阿聯酋在ADGM成立之前，早有迪拜國際金融中心（DIFC）珠玉在前，兩者同樣試圖以英格蘭普通法框架作招徠，創造國際金融中心，吸引外資落戶。兩者看來非常相似，但兩地各有優劣。

ADGM創立公司費用較低

DIFC早於2004年成立，ADGM則於2015年開張。在ADGM成立後不久，CNBC曾評論，ADGM志在複製DIFC的成功，後者定位是東西方的交匯關口。時任ADGM金融服務監管局總裁、最近出任幣安執行長的Richard Teng其時分析，阿布扎比政治、治安穩定，基建達國際水平，又有中產階級膨脹中，適合國際機構落戶。他認為，ADGM可以補足DIFC的成功，與亞洲相繼崛起的樞紐媲美。

GSB Capital經營合伙人Dean Kemble認為，在ADGM創立公司的費用較DIFC低，對新業務而言更具成本效益，但隨着公司運作下去，成本則會上升。

DIFC基於英普通法設自家法規

金融顧問deVere Group行政總裁Nigel Green提出另一關鍵因素，ADGM通常直接引入英格蘭普通法，DIFC則不然。據企業方案公司Clara的文章指出，ADGM引入近50項英格蘭法例，並按情况採用英格蘭普通法，ADGM法院亦普遍承認英國衡平法原則和信託概念，惟DIFC則是基於英格蘭普通法而設立自家的法規，並非直接引入英格蘭普通法。該文分析，ADGM幾乎以英格蘭普通法為前設，DIFC則是在自家法規未能適用等情况下，才以英格蘭普通法為最後選項。

另有分析指出，阿聯酋本由七大酋長國組成，當前在阿聯酋掌權的阿勒納哈揚（Al-Nahyan）家族扎根於阿布扎比，仍與掌管迪拜的阿勒馬克圖姆（Al-Maktoum）家族明爭暗鬥。阿布扎比設立ADGM，也是為了與迪拜競爭。