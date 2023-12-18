德勤：今年全球併購24萬億 跌37% 料明年下半年受惠美減息 有望返疫前

明報記者 江陵凱

今年環球併購市場總交易金額及交易宗數，分別約為3.01萬億美元及3.59萬宗，僅為2019年七成及84%；鄧偉文指出，今年不論工業、商業服務、消費及醫療行業等等，所有板塊的併購金額均見跌幅，其中科技及房地產的併購金額亦按年瀉近三成。

科技房產併購按年瀉近三成

鄧偉文解釋，美國息口由約兩年前的0至0.25厘，兩年內飈升超過500點子（即5厘），於利率高企的情况下，增加其槓桿收購成本，另一方面亦同時影響目標公司的估值，拖累環球併購市場發展。

鄧偉文補充，地緣政治及保護主義亦同時影響併購交易進行，除以往耳熟能詳的高科技及金融行業外，今年亦見港口基建行業的併購活動，受上述因素影響。他以中遠海運（1919）收購德國漢堡港碼頭為例，雖最終收購成功，但中、德兩國，因國家安全及保護主義等因素，而經歷長時間的角力，影響其併購市場活動。

德勤中國稅務與商務諮詢企業併購重組稅務服務合伙人廖淑君亦表示，於高利息情况下，資金成本上升及資金較為緊張，近年出現比較多小規模交易，收購者採取較為謹慎做法，務求降低收購成本，以減低投資風險。她續指出，企業透過較小規模的併購交易，保存資金以面對未來經濟的不確定性，其趨勢於中國市場較為明顯。她舉例指出，以往買家或會收購五成股權，現時已改變策略，只會收購一至兩成股權。

德勤中國財務諮詢合伙人張俊帆表示，現時市場憧憬於美國加息周期見頂，美息明年或從高位中回落，有助減輕投資成本，利好環球併購市場。他亦估計環球併購市場，於明年上半年仍有挑戰性，而隨着美國於明年下半年減息，料環球併購市場將好轉。他預料明年下半年，其總交易金額及交易宗數有望回復至2019年疫情前水平。

料亞太私募垂青醫藥能源科技

據德勤所提供的資料顯示，截至今年8月23日，亞太區內私募基金（PE）的儲備約為6810億美元。張俊帆表示，該筆儲備金額達到接近歷史高位左右的水平，認為私募基金未來畢竟終有投資需要，預計PE或於未來一兩年部署其資金，料工業、科技、藥物、醫療，以及近年新興的能源資源板塊，將為明年PE的投資亮點。