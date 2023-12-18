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中央防走資穩人幣 中資境外併購難過關

標籤：經濟

【明報專訊】環球併購市場疲弱，中國併購市場交易金額及交易宗數的跌勢更為明顯，不論國內併購、中國企業境外併購，以及外國公司併購中國企業，交易金額及交易宗數均連跌3年。有分析認為，中國企業境外併購市場疲弱，與美息高企下令人民幣受壓，中國政府為防資金外流以穩人幣匯價，而導致中企於境外併購時，取得許可變得困難有關。

國內併購亦大減

中企境外併購方面，交易金額由2021年的1310億美元，下跌至截至今年12月11日（期內）的690億美元。交易宗數亦由2021年的947宗，下跌至期內的512宗；外企併購中企方面，其交易金額由2021年的760億美元，下跌至期內的330億美元。交易宗數由2021年的568宗，下跌至期內的242宗。

至於國內併購方面，併購市場交易金額亦由2021年5800億美元，跌至期內的2310億美元。交易宗數亦由2021年的5466宗，下跌至期內的2251宗。

中國併購市場除受美息高企、地緣政治及保護主義影響外，德勤中國華南區稅務與商務諮詢副領導人鄧偉文提到，中國企業境外併購市場表現未如理想，與美息高企下令人民幣偏軟，內地政府為穩人幣匯價，令中國企業於境外併購時取得企業境外投資備案（ODI）變得困難有關。

鄧偉文指出，現時美元兌人民幣維持7.3左右水平（編者按：上周在岸價已回升至7.0987），認為人民幣匯價相對太弱，令到中企取得相關許可時面對困難，他提到先前人幣匯價於6.5時，中國政府於審批中企境外併購時比較寬鬆。他續指出，市場預期美國息口見頂，待美國或於明年減息時，其美匯指數亦會回落，同時帶動人民幣匯價趨向穩定，相信對中國政府審批其境外併購許可時將有幫助。