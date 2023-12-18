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摩根資產管理許長泰：港股須改善基本面 外資才回歸

【明報專訊】美國聯儲局上周進行議息會議，預告明年將減息3次，貨幣政策立場遠較市場預期偏鴿，美匯指數期內亦下跌1.4%，變相向全球放水，利好全球股債表現，恒指全周便上升457點或2.8%，是7月末周以來、逾4個月最好表現，摩根資產管理亞洲首席策略師許長泰認為，雖然港股短期升勢能否持續仍有很多變數，但目前估值屬吸引，有長線投資價值。

倡推政策提高投資者信心

許長泰表示：「假如美匯指數繼續下跌，這有利資金重返亞洲，包括可能重返香港，屆時香港銀行同業拆息（HIBOR）應該會從現時高位回落，這樣的話，港股回升可能有更多空間，但我覺得HIBOR回落速度可能會比較慢，即美元利率可能會回落快於港息」。

日股估值曾低迷多年 引以為戒

另外，許長泰認為，港股過去逾兩年大跌後，外資對港股的信心亦恢復需時 ：「我覺得最重要是基本面改善，以及有何政策提高投資者的信心。我同意目前港股中，有些好公司估值頗吸引，假如你有一筆錢可以長線投資，現時買貨絕對是可以的，但問題是日本股市在迷失30年期間估值亦曾一直很低，需要有催化劑出現，估值才可回升，市場需要有信心及基本面，兩者相輔相成，市場才可以有好表現。」

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