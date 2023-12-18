ESR洽5至7基投入股C-REIT 集團擬認購34%股權 冀下季分拆上市

明報記者 陳偉燊

曾瑞華表示，現時市面連同ESR，共有3間從事物流的C-REIT部署上市。至於ESR旗下C-REIT，則用了3年部署上市，並定名「中航易商倉儲物流封閉式基礎設施證券投資基金」，發售規模約28億元，並另行委任中航基金管理公司做經理人。ESR會認購34%股權，同時會參與投資委員會和運營管理委員會，並繼續作為3個項目的經理人。

C-REIT會作100%分派

她說：「現時已與20至30個投資者會面，正洽商其中5至7個做基石投資者」，其他投資者會包括內地保險公司等金融機構，外放給公眾投資者的認購比例亦佔約10%。她料明年1月份取得批文後便發行單位，該C-REIT有望明年首季上市。

根據銷售安排，曾瑞華指出，ESR首20%持股將受5年禁售限制，其餘持股則受3年禁售限制。另C-REIT不會安排做借貸槓桿，並且會作百分百分派。其現委任的經理人，會以每年在管總資產值計0.02%作為年費用。在C-REIT上市後，ESR將按例在上市一年後，陸續安排在華東及華南約10個項目供擴大募集資金，樓面約逾300萬平方米。現時ESR在內地的業務，有70%位於華東及華南。

擬上市3項目出租率90%

直到11月份，ESR擬上市的C-REIT的3個項目出租率達90%。曾瑞華更稱：「隨着12月份達成一項新租賃安排，出租率會提升至93%，至今3個項目共有如國際消費品牌等13名租客」。她說，一般而言該3個項目出租率逾90%，料2024年、2025年則各有11%至13%出租面積需予續租，到2026年增至37%。通常項目的續租期為時3年，每次提升租金3%至4%。當中崑山未來新增物流倉儲設施空間只按年增加7%，新增供應較其他地區低；當地物流設施日均出租租金為每平方米1.27元，出租率達95%。