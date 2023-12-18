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嘉寶漢堡進駐戶戶小廚吸客 首10月生意額客戶增逾倍

標籤：經濟

【明報專訊】嘉寶漢堡是一間香港本土漢堡小店，2015年於葵涌起家。平凡的舖面及漢堡包，卻有無盡的人氣，以價廉物美、快靚正的平價漢堡套餐贏得青睞。經過8年的發展，現時嘉寶漢堡已擁有3間分店、兩間戶戶小廚外賣店及1間中央工場。嘉寶漢堡創始人陳生與陳太表示，他們的創業之路更多可以用「摸着石頭過河」來形容。

靠平價漢堡套餐突圍 擁3分店

初始，陳生陳太都是打工仔，抱着對餐飲業的熱情於2014年開始創業。剛開始並不順利，第一次創業所開的港式小食店因無人問津而於兩個月內關門。陳生陳太其後開始做平價港式漢堡，即嘉寶漢堡。

嘉寶漢堡的第一間店設於葵涌，初始投資只需5位數，偏小的店面，低廉的成本，物美價廉的食物使得小店的經營漸上軌道。嘉寳於2017年增設中央工場，專門處理生肉的調味及烹調。同年，嘉寶於尖沙嘴開設分店。次年，旺角分店開業。之後，外賣平台逐漸興起，嘉寶於2022年10月進駐了位於長沙灣的戶戶小廚（即由外賣平台戶戶送支援的中央廚房），再於今年7月進駐屯門的戶戶小廚，拓展了更多的區域與客群。只今年首10個月，嘉寶漢堡生意額及用戶增長就超過1倍，訂單更錄得超過1.5倍增長。

陳生陳太表示，他們其實在開店初始並沒有刻意規劃擴張速度及路線，只是以「摸着石頭過河」的心態，走一步看一步，有機會便會抓住，但也不會冒進，會保證現金流及營運狀態的情况下去擴展生意。陳生稱，他們從未想過融資或銀行借貸，資金都是自己的存款。而兩人雖於2015年開店，但直至2018年才正式辭工全職投入嘉寶的運營。

獲平台提供數據 分享增訂單方法

對於加入外賣平台，陳太表示，加入外賣平台可以增加單數且提供騎手支持。而加入戶戶小廚減少了部分人工及租舖成本，並擴大送貨範圍。在她看來，戶戶小廚最大的特色之一是會不定期提供平台錄得的數據給商戶，由戶戶送的經理為商戶分析數據，分享如何提高訂單量及更好滿足客戶需求等。陳太表示，這樣的數據分析共享對於他們來說非常有益，可以更加清楚客戶的需求並改善。陳生表示，目前屯門戶戶小廚的分店生意要好過長沙灣分店，主要原因是由於屯門分店可送達的區域更大且需求也更多。相比之下，長沙灣的戶戶小廚位於鬧市區，同類競爭較多。