袁國守：今年聖誕鐘買匯豐

千禧年前，匯控股價節節攀升，每年聖誕前買入，揸一段時間（如1年），贏多輸少。當年「大笨象」是恒指舉足輕重的權重股，故有分析認為，基金經理為在年結或季結時爭取較佳投資回報，每每買入匯控等大型藍籌推高恒指，藉以在期指上獲利，所以散戶在年底前買入匯控，無論短炒或長揸，近乎「實食冇黐牙」。

可是，受到次按衝擊，匯控股價由07年高位約142元，瀉至09年3月的「海嘯價」33元，高低位計，蒸發了77%。此後，匯控無復當年勇，「聖誕鐘買匯豐」亦再唱奏不起。不過，近年匯控「重新上路」，2022年股價升逾8%，年初至今更累漲26%，大幅跑贏大市，主因美國2022年開展加息周期，銀行息差因而擴闊。

今年暫累漲26% 大幅跑贏大市

同時，集團去年公布出售加拿大業務，所得資金優先考慮派發0.21美元特別股息，雖然近日交易遭當地反對黨國會議員反對，但匯控管理層稱，現階段出售正按計劃進行，料在明年第1季完成。摩通認為，在不出售加拿大業務的情况下，對匯控基本面的影響有限，仍然具吸引力，維持「增持」評級，惟2024年ROE將從約16.4%降至約11.2%。

再者，匯控持續回購，而估值亦合理，市帳率0.92倍，股息率6.8厘，若明年中旬美國開始減息，匯控不失為可取的收息股。雖然減息將影響銀行淨息差，但匯控有信心未來數季仍大致平穩。參考大摩看法，匯控仍是香港銀行股中的首選，該行稱，即使美國利率降至2.5厘，匯控也能維持約15%的有形股本回報率。

持續回購利好 預測股息率佳

大摩又指出，隨着利率下降，匯控可以受益於更高的貸款和非利息收入增長，預期股息率為12厘，包括預期完成出售加拿大業務後派發的特別股息，料匯控明年回購80億美元的股票，將其目標價由72.9元上調至78.4元。若大摩預測準確，意味「大笨象」現價潛在升幅達28%，故一旦出現顯著調整可買入。

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[袁國守 投資心戰室]