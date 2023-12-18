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買聖誕禮物可善用商場優惠

【明報專訊】聖誕向來為消費旺季，不少商場均會趁此節慶推出消費優惠吸客，購買聖誕禮物時不妨善用商場提供的優惠，部分商場更會與信用卡合作推出簽帳優惠，讓消費者兼享信用卡積分及商場禮品，賺取雙重優惠，惟要留意獲取相關優惠的條款。明報記者 劉敬華

最常見的商場消費優惠莫過於消費回贈，要留意商場回贈的往往並非現金，而是消費禮券，且回贈的禮券或只可於場內指定消費範疇使用，如指定用於餐飲、購買美妝用品或時裝等，甚至有可能只限於場內指定商戶使用，消費者更需為商場會員方可獲得相關優惠。以MOKO的優惠為例，The Point會員於指定優惠日的中午12時後，即日在場內以電子貨幣消費滿6500元，除可賺取The Point會員積分，並可憑消費發票換取價值600元的贈券套裝，當中包括新地商場贈券、MOKO電子贈券及指定商戶贈券組合。

留意或須符消費條件

還要留意，不僅消費者需消費滿一定金額方可獲得優惠，相關商場禮券也有可能要符合一定消費條件方可使用。以新城市廣場的冬日購物賞為例，The Point會員推廣期於場內即日以電子貨幣累積消費滿3000元或以上，可獲850元餐飲及商戶電子禮券，當中的100元一期美妝電子禮券和100元一期時裝及配飾電子禮券，需消費每滿500元方可使用一張，每次交易最多可用3張禮券。

部分商場於送贈禮券或禮品的同時，會與信用卡合作推出簽帳優惠，如K11 MUSEA的聖誕購物禮遇，KLUB 11會員及K Dollar獎賞計劃會員，在推廣期於場內同日以電子貨幣累積消費滿3000元，可獲100元Christmas Pass電子禮券，若該3000元消費是以指定匯豐信用卡簽帳，可額外獲100 K Dollar獎賞，即持卡人可獲得額外商場積分，同時賺取信用卡積分或回贈。

無疑選用可提供較高現金回贈的信用卡消費，可免受制於商場優惠條款，但仍有可能會受到信用卡回贈條款所局限，因部分信用卡需於指定商戶或指定日子消費，方可提供較高回贈。以DBS COMPASS VISA為例，持卡人需於逢周三憑卡於全港超市或淘寶單一淨簽帳滿100元，方可獲10% COMPASS Dollar回贈。

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