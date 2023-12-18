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溫傑：三新業務前景吸引 亞信科技可憧憬

【明報專訊】今周介紹的是亞信科技（1675），由於部分投資者未必太熟悉這公司，會用較多篇幅介紹其業務。公司業務主要分成兩部分，「傳統業務」指業務支撐系統（BSS）業務和銷售第三方軟硬件、系統集成服務及企業培訓服務；「三新業務」包括數智運營、垂直行業及企業上雲、網絡支撐系統（OSS）。現時三新業務佔總體收入約33%，目標是將此佔比於2025年調升至50%。由於從增長率而言，三新業務前景較吸引，將主力介紹此業務分部。

數智運營包括智慧運營DSaaS+智能決策DI，以前者做例子，通過MarTech產品幫助企業通過技術和數據配置營銷資源，優化營銷策略，助力他們拉新、促活、留存及提升客戶價值。公司曾協助哈羅出行及螞蟻金服等，根據各品牌用戶業務特點及需求，研究消費者行為及建立模型測算市佔率。

垂直行業及企業上雲聚焦五大戰略行業（能源、政務、交通、金融及郵政），形成「標準產品+解決方案」發展模式。以佔比最大的能源行業為例，亞信基於5G專網、AIoT、智慧應用等核心產品，提供行業的專屬解決方案，助力能源企業數字化轉型。

在OSS業務方面，公司持續投入研發，協助通信網絡提升效率，客戶包括中移動（0941）、聯通（0762）、中電信（0728）及中國鐵塔（0788）。今年上半年旗下5G網絡故障管理系統、網絡雲管理平台、網絡資源管理系統等標準產品訂單高速增長。

公司今年上半年營業收入上升5.6%至32.8億元人民幣，當中三新業務增加8.7%至10.9億元人民幣，淨利潤為2.2億元人民幣，按年上升12.3%。毛利率及淨利潤率分別上升1及0.4個百分點至34.9%及6.5%。雖然公司未派發中期股息，但董事會建議今年維持不低於淨利潤40%的派息指引。早前公司亦宣布派發特別股息，每股0.6元，反映其現金流水平健康，亦重視股東回報。

仔細分析三新業務垂直行業及企業上雲及OSS業務收入分別上升29.4%及14.9%；佔收入比重各自升至10.7%及8.7%。雖然同期數智運營的收入按年下跌6%（佔收入的比重下跌1.7個百分點至13.9%），但根據管理層表示，此業務受外部環境及內部組織變動而短期受壓，未來發展前景理想。

公司前景具憧憬，預計下半年收入增速將高於上半年，而利潤增長的趨勢亦有望延續。最後提一提大家，公司市值約80億元，惟成交相對疏落，各位戰友買賣時需要特別留意。

（筆者為證監會持牌人，其及其有聯繫者並無擁有上述股份發行人之財務權益）

凱基亞洲投資策略部主管

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[溫傑 溫研股海]