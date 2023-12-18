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袁國守：慎防磚頭股急回 待調整後買

【明報專訊】美股牛氣冲天，道指上周突破37,000點，創歷史新高。其實不單美股，新興市場、黃金、債價，以至加密貨幣皆揚升，緣因一個字：息。美國聯儲局暗示，加息周期或已結束，預計明年將減息3次，核心PCE最終在2026年達到2%的目標，意即屆時mission accomplished，控制通脹的任務完成，故各類資產率先「齊慶賀」走高。

不過，有分析認為，明年是美國大選年，聯儲局因而釋出「護盤」格局，目的是免衰退於明年發生；姑勿論事實與否，幾近肯定明年中開始減息，主流意見預測降息幅度介乎75至100點子。

落後的港股，至上周五才來個較像樣的反彈，曾飈逾500點，惟受制於17,000點大關，收報16,792點。減息在望，「磚頭股」湧上，惟市場對明年樓市看法分歧，樂觀派預料，樓價明年全年升3%至5%；悲觀派則指出，本地銀行未必立即跟隨美國減息，加上市民置業意欲低，樓價或續跌，故慎防地產股及REITs衝高後急回，即使打算長線吸納，待調整後買較穩陣。

編務方面，聖誕假期關係，《Money Monday》將於下周一（25日）休刊，明年（1月2日）再跟讀者見面，在此預祝各位Merry Christmas！

明報經濟投資理財副採訪主任

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[袁國守 主編的話]