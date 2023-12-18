陳永傑：美經濟料軟着陸 利樓股

高盛行政總裁所羅門指出，美國經濟表現較預期良好，明年軟着陸機會很高，但情况仍然存在變數。富國銀行行政總裁Charlie Scharf 說，美國消費者開支表現佳，富國基本假設仍是經濟可以軟着陸，但有變數。

全球最大資產管理公司貝萊德（BlackRock）旗下研究旗艦、貝萊德投資研究所全球策略師Wei Li認為，聯儲局減息次數可能較市場預期少，利率波動可能導致全球市場明年出現較大幅度動盪。

利率期貨數據顯示，交易商預料聯儲局明年可能減息125個基點。Wei Li指出，相關估計可能過度樂觀，市場一旦意識到變數，股市波動或會很大。

歐洲央行管理委員會委員兼克羅地亞央行行長Boris Vujcic 表示，他基本假設是歐洲央行本輪加息周期暫時經已結束，歐元區通脹正持續下滑。Vujcic相信歐洲央行不會進一步加息，亦預計短期內不會減息，央行利率決策取決於經濟數據。市場預計，歐洲央行未來一年將減息142個基點，高於先前估計的130個基點的減幅。

筆者預計明年美國及歐洲都會進入減息周期，經濟放緩亦應該受控，減息調節經濟將會是適當行動。減息的到來，將會刺激美國樓市股市等投資市場，雖然未知未來減息幅度多少，但進入減息周期會是利好投資市場，終於渡過了漫長加息周期，投資者都期盼減息的來臨。美國樓市股市步入升市，全球各地投資市場亦受惠。

中原地產亞太區住宅部總裁

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[陳永傑]