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廖偉強：外來人才成樓市回升關鍵

標籤：廖偉強

【明報專訊】近期租金不斷上升，細單位的租金回報率已達3.2%水平，相信未來租金回報率會隨樓價下挫而繼續上升；另一方面，市場估計明年中前，美國會掉頭減息，買樓收租亦會再次變得吸引，相關投資可望再度活躍起來。

近年息率持續高企，很多市民都傾向將資金做定期存款，寧願穩陣收高息。資料顯示，銀行定期存款由2022年1月逾5.6萬億元，飈升至2023年10月約9.1萬億元，這反映大家都不願在風高浪急下貿然投資。這些定存資金只要有一成投放在房地產，幾乎已是兩年成交金額總和！所以，港人已「乾塘」，撐不起樓市之說。

《施政報告》公布外來人才置業印花稅「先免後徵」，其威力逐漸浮現，而且威力之大，市場絕對不能忽視。這批外來人才數量不少，而且還會繼續源源不絕移入香港，為市場帶來剛性需求。目前樓價續跌，反觀租金卻不斷上升，其中一個重要因素，就是這批人才在租務上的需求，不但穩住租務市場，更形成與樓價背道而馳之勢；而買樓收租吸引力亦開始浮現。

「先免後徵」政策推出後，外來人才入市的數量明顯上升。很多外來人才都屬於富裕階層或高收入人士，所以有相當強勁購買力，而且很多都靜待入市機會。當息口逐漸回落及香港經濟重上升軌時，不但新來港合資格人才會置業，就是已來港一段時間、正在租樓的人才，亦會考慮轉租為買，令這類客源置業數量爆發式上升。

這批人才既然有資金來港發展，入市購買房地產的時機一到，就不會猶豫不決，而他們亦會成為樓價出現重新爆發式上升的一大助力。筆者相信，當外來人才愈來愈多，不但可推動經濟復蘇，亦可大力推升樓價；所以明年樓市，必定是值得期待。

利嘉閣地產總裁

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[廖偉強]