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布少明：樓市利好因素湧現

標籤：布少明

【明報專訊】日前美國聯儲局公布最新一次議息結果，息率維持不變，但會後表明「息口已接近見頂水平」，而且與會官員們已開始討論「放寬貨幣政策的時間點」，所有迹象均反映明年減息在望。

息口走勢一向是最左右樓市與樓價的因素之一，今次聯儲局「放鴿」，勢利好樓市表現，甚至整體投資氣氛。即使未計及減息在即的因素，利好本港樓市的因素亦正陸續湧現。首先，美聯租金走勢圖11月私人住宅平均呎租報約35.85元，升至46個月新高。在租金愈升愈有下，有助支持樓市表現。此外，根據政府日前最新公布數據，截至11月底各輸入人才計劃共接逾20萬宗申請，是去年申請數目的近4倍，當中逾8.1萬人已到港。假設當中有一成至兩成人考慮入市，購買力已非同小可；加上政府進一步擴大8家資助大學取錄非本地學士學位生限額的規模，配合「先免後徵」等樓市減辣的新政策，將為樓市帶來長遠住屋的租買需求。

整體而言，從近期新盤熱賣，以及二手劈價筍盤往往速獲承接的現象可見，現階段樓市購買力仍然高漲，只是近期樓市被負面聲音掩蓋，令大部分買家搖身一變成為「格價專家」，無論新盤也好，二手也罷，促成交投的首要條件，均是「以價為先」。他們忽略了現時正在轉好的基本經濟因素，以及不少物業本身的質素。

不過，隨着美國加息周期完結，明年甚至有望減息下，最影響樓市走勢的息口因素將逐步減退，加上上述一系列的利好消息，估計樓價將止跌回升，明年全年有望升約5%。倘若2月下旬的財政預算案，政府再順應民意在減辣或撤辣措施上着墨，勢為樓市帶來更進一步的正面作用，甚至提振整體經濟加快復蘇的進程。

美聯物業住宅部行政總裁

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[布少明]