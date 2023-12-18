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馬泰陽：息口有望回落 明年樓市看俏

標籤：馬泰陽

【明報專訊】2023年進入倒數，美國聯儲局今年最後一次議息，宣布維持利率不變，已是連續3次暫緩加息，意味加息周期已進入尾聲；同時，聯儲局點陣圖反映，明年將減息3次，合共0.75厘，反映美國明年或展開減息周期。香港方面，本地多家主要銀行維持最優惠利率（P）不變，料將帶動市場投資氣氛，利好本港樓股市場。

2023年本港樓市持續疲弱，高息環境令部分財力不足的買家暫緩入市決定，加上外圍環境惡化動搖市場對後市的信心，促使部分資金流向高息定存避險，拖累資產價格受壓。雖然新一份《施政報告》推出樓市「減辣」措施後，觀望氣氛逐漸減退，但港股疲弱，市民身家縮水，相信亦對樓市影響，預計今年樓價跌逾5%。

筆者認為，目前美息口暫時見頂，料將維持高位一段時間，預期美國最快2024年下半年減息，屆時港息亦有機會跟隨調整。現時聯儲局口風較市場預期更樂觀，市場原本預期本港銀行會加多一次P，相信再加P的機會亦會降低，息口料已見頂，甚至掉頭回落，為明年樓市復蘇帶來曙光。

展望明年，雖然中美關係令環球經濟存在變數，但隨着美國通脹放緩，最近3次議息均維持利率不變，料美息暫已見頂，甚至明年中息口有機會掉頭回落；而港息在聯繫匯率制度下，亦有機會跟隨調整，將有助帶動經濟和市况好轉。此外，若明年《財政預算案》進一步為樓市帶來驚喜，買家對後市信心回穩，樓市有望「苦盡甘來」。預期明年樓價難免波動，料年中見底，樂觀預計全年升3%至5%；住宅買賣成交會較今年活躍，估計明年新盤銷售量約1.3萬宗，按年升約24%；全年二手住宅註冊量預料升約30%至4.8萬宗。

香港置業行政總裁

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[馬泰陽]