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按年齡市况調整MPF股債比例

【明報專訊】美股表現持續強勁，帶挈相關強積金（MPF）投資組合做好，美股基金繼續跑贏大市，成11月份表現最佳的資產類別，單月回報率達9.01%，中港股票基金則表現較弱，月內回報率僅得0.2%。最好及最弱表現均是股票組合，反映強積金股票基金本身較進取，潛在回報較多，隨之風險亦較高，投資者宜按人生階段及市况，選擇要放多少股票資產在基金組合。

明報記者 鄭智文

綜合11月積金評級指數表現，第二、三位有環球股票基金組合及歐洲股票基金組合，回報率分別達8.48%與8.41%。以今年首11月計，美股基金回報率高達19.01%，環球、歐洲股票基金回報率各為14.71%與12.58%，全榜唯獨中港股票基金倒蝕12.26%，很有可能成今年全年最差。債券基金表現雖不及美股、歐股，但受惠於美債孳息急飈，11月回報率錄得3.84%，首11個月為0.47%。

強積金研究機構積金評級主席叢川普表示，強積金在11月為469萬名成員帶來平均約4.13%的投資回報，平均每名成員收益約9400元。他分析，美股上升是強積金11月份強勁回報的主力，但中港股市未見大幅反彈，使這兩個資產類別今年首11個月的累計回報率相差31.28個百分點。

美股首11月跑贏大中華股市31個百分點

總計今年首11個月，最好及最佳強積金資產類別的均是股票組合，反映股票本身潛在回報較高、風險亦較高的特色。債券和強積金保守基金等資產潛在風險較低，預期回報亦隨之較低，未必戰勝通脹的蠶食。

事實上，強積金投資切忌過分保守或過分進取。太保守，則敵不過通脹，太進取，又可能蝕出血，尤其臨近退休的人士，由於投資期較短，可能不夠時間追回失地。

要制定適合的強積金投資組合，最好先考慮自己的年齡。強積金的提取年齡通常是65歲，年輕人風險承受能力相對較高，不妨多取股票，中年人則宜逐步減低股票比例，增加債券或其他低風險資產的比例，盡量保住累積多年的強積金，為退休打算。

市場上有個簡單方法，供大家評估股票在投資組合應佔多少。首先用100減去自己的年齡，舉例說，20歲的年輕人，用100減20便得出80，即股票可佔投資組合的80%，其餘20%可投資債券或其他較低風險資產。如果40歲的話，用100減40便得出60，即六成股票，四成債券或其他低風險資產。這個方法可作粗略參考，最後還是按個人需要、市場狀况調整。

股票固然有風險，但按當前市况，買了債券亦不一定等於從此安枕無憂。由於疫情後環球市况劇變，經濟走勢有機會推高債券的風險。

施羅德投資首席經濟師及策略師Keith Wade分析，近期固定收益市場遭到拋售，環球主權債券孳息率隨之急升，美國、英國、日本國債孳息率先後走高。他認為，環球國債、公債孳息率上升，已推高信貸及按揭貸款市場的利率，同時導致多國的金融狀况收緊。

隨着信貸成本急增，市場憂慮經濟有機會出現崩塌危機，債券收不回本金，隨時損失慘重。惟Keith Wade認為，去年9月英國「迷你預算」危機後，退休基金的危機並未重演，今年初美國的銀行危機亦似乎未有重臨，意味經濟應不至於崩塌。

總括而言，打工仔除了按自己人生階段制定強積金組合外，也要因應市况調整股債比例，畢竟「沒有一本通書看到老」的。

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[鄭智文 退休綢繆]