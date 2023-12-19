蔚來獲阿布扎比CYVN擲172億增持 持股升至兩成 美市曾升逾一成

7月已獲CYVN股權投資

今年7月蔚來獲得來自CYVN的7.385億美元（約57.6億港元）股權投資，以每股股份購買價8.72美元認購8469.6萬股公司新發行A類普通股，同時CYVN從騰訊（0700）一間聯屬公司購入蔚來4013.8萬A類普通股，合共持7%股權。

蔚來指出，在今次新一輪投資交易完成後，CYVN將增持至約20.1%股權。

設新股交割後6個月禁售限制

據公告，新股交割預計於12月最後一周落實，交割後6個月內，CYVN和蔚來均受特定的禁售安排規限。同時，CYVN將有權向蔚來董事會提名兩名董事，前提是其須持續實益擁有公司不少於15%的發行在外股本。倘CYVN實益擁有公司少於15%但多於5%的發行在外股本，則其將有權向本公司董事會提名一名董事。

蔚來創始人、董事長兼首席執行官李斌表示，隨着資產負債表的加強，蔚來已經做好充分準備，強化品牌定位，提升銷售和服務能力，並對核心技術進行長期投入，以應對日益激烈的競爭格局，同時持續提高執行效率和體系化能力。

CYVN：對蔚來競爭力有信心

CYVN Holdings董事長兼董事總經理Jassem Al Zaabi表示，該筆投資表明公司對蔚來在全球智能電動汽車行業的獨特定位和競爭力充滿信心，同時成為蔚來的長期戰略合作伙伴，支持其在產品創新、技術突破和國際市場拓展方面的努力。

蔚來除了獲CYVN投資外，公司亦於今年9月和10月完成發行本金總額5.75億美元於2029年到期、利率為3.875厘的可轉換優先債券，以及本金總額5.75億美元於2030年到期、利率為4.625厘的可轉換優先債券。