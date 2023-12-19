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北水118億淨買港股 3個月高

標籤：經濟

【明報專訊】長假期臨近，投資者態度審慎，港股連續反彈兩日後回軟，恒指最多跌逾200點，收市報16,629點，跌162點，大市高低波幅只有141點，成交再度回落至不足千億元。但港股通下的北水大舉南下撈底，淨流入逾百億元，創逾3個月最多，單是盈富（2800）淨吸資已逾80億元。受紅海局勢緊張刺激，航運股跑出。

收市跌162點 沽空率升至26%

恒指低開122點，跌幅曾收窄至78點，但A股午後跌幅擴大，港股沽壓再度增加，最多跌219點，全日成交縮減三成至943億元。全日沽空金額247億元，較上日增加三成，沽空金額佔大市成交比率由上日的13.96%升至26.19%，是11月24日後新高。不過，北水大舉南下撈底，淨流入達117.5億元，終止連續兩日流出，淨流入金額是今年9月5日後最多。

北水掃入3隻指數ETF，其中盈富淨吸資達81億元，恒生中國企業（2828）淨吸資逾16億元，南方恒生科技（3033）淨吸資逾13億元，令3隻指數ETF午後成交大增，並盡攬成交榜三甲，成交額分別達144.8億元、41.6億元及38億元。盈富成交更佔全日大市成交15.3%，3隻ETF成交就共佔大市23.7%。不過，盈富沽空金額亦大增逾12倍，達113億元，是11月24日後最多。

紅海局勢緊張 航運股跑出

紅海緊張局勢升級，多間主要航運公司宣布暫停使用紅海有關航線，令市場憧憬改行好望角航道將刺激全球運費上升，航運股跑出，東方海外（0316）升4%，是升幅最大藍籌。海豐國際（1308）急升逾14%；中遠海控（1919）、中遠海能（1138）、太平洋航運（2343）升5至7%。商湯（0020）創始人湯曉鷗離世，曾跌最多18%，收市跌11%；港交所（0388）旗下LME期鎳爭議訴訟勝訴，Elliott獲准上訴，港交所跌0.38%。

股票分析師協會副主席郭思治表示，港股連升兩日後出現整固很正常，暫時恒指收市仍在10天線（現處約16,409點）以上，預期年底前仍受惠「粉飾櫥窗」」效應，阻力位為17,038點，若升穿，12月份全月有望先低後高，為8月份以來首次。雖然北水昨大舉撈底，但相信以短線為主，目前本港股市最大隱憂仍然是基金長倉較少。