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貝克微招股籌5.8億 3884元入場

標籤：新股

【明報專訊】內地模擬IC圖案晶圓提供商蘇州貝克微電子 （2149） 昨日（18日）至21日招股。貝克微計劃發行1500萬股，一成於香港作公開發售，新股招股價介乎27.47元至38.45元，集資最多5.8億元，每手100股，一手入場費3883.78元。貝克微預期將於12月28日掛牌，中金公司為獨家保薦人。

招股文件引述弗若斯特沙利文資料顯示，以2022年收入計，貝克微是中國最大的模擬IC圖案晶圓提供商，佔同年中國市場規模總額（213億元人民幣）的市場份額1.7%。公司去年收入3.5億元(人民幣，下同)，按年升65.7%，期內利潤9526.2萬元，按年升67.2%。今年上半年收入2.04億元，按年升26.14%；期內利潤達4586.4萬元，按年升7.26%。

瑞浦蘭鈞首日升2.6%

此外，貝克微電子於今年6月同意分別以5000萬元及25萬元的對價，向比亞迪（1211）及深圳市創啓開盈創業投資合伙企業轉讓貝克微4.81%及0.02%的股本權益，其中深圳市創啟是比亞迪的員工跟投平台。

另外，新股瑞浦蘭鈞（0666）昨日首掛牌升逾2% ，收報18.78港元（下同），較上市價18.3元高0.48元或2.6%，成交166萬股，涉資3129萬元。

[新股]