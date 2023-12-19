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東亞藉綠貸助企業綠色轉型 GSF貸款逆向升 「棕色行業」嚴批核

【明報專訊】綠色及可持續發展金融（GSF）成為銀行業大趨勢。東亞銀行批發銀行處主管區偉權接受訪問時表示，即使今年貸款市場受加息因素影響較為淡靜，但該行綠色貸款和債券投資仍穩步增長，未來將提高綠貸佔整體貸款的比例，持續推動企業進行綠色融資項目。

截至去年12月，東亞綠色及可持續金融貸款和債券投資總額為559億元，佔集團資產總額約10.9%，區偉權表示，今年該行的GSF貸款繼續穩步增長，截至今年9月底，有關比例已升至約14%，料今年底前可維持在這水平或以上。他解釋，受加息因素、地緣政治及通脹影響，企業投資較為審慎，整體貸款需求減少，GSF業務同樣受影響，惟有關貸款總額不跌反升，可見綠色融資市場需求龐大。

棕色行業轉型融資需求大

東亞銀行承諾分別於2030年及2050年前實現營運及融資淨零排放。同時，在融資淨零排放的路線圖下，東亞建立了集團的綠色及可持續金融框架，用以協助鑑定綠色項目及限制棕色行業的再融資。

根據金管局指引，物業發展、能源、公用事業、運輸、建造、金屬和礦務及製造業被界定的高碳排放行業，即棕色行業。區偉權表示，該行已處理棕色行業的貸款申請時須通過較嚴格的評核，以管理有關風險。他舉例，該行會走訪部分成衣製造業，確保廠房的污水及氣體排放符合當地法規及國際標準，批出貸款協助企業更新設備並減少碳排放。

港綠色基建料增 帶動商機

他形容，棕色行業急需綠色轉型以達淨零排放，有關資金需求龐大。以本港為例，綠色貸款需求主要來自房地產開發行業，不少企業採用環保物料建築，亦需滿足各項綠色建築認證，亦有部分商業大廈業主在物業管理上減碳，例如更新樓宇設備等，隨着香港未來將有更多綠色基建項目，將帶動綠貸商機。

同時，據人民銀行估計，內地每年需要至少3至4萬億的綠色投資實現碳中和，區偉權指出，集團將支持如新能源汽車、清潔能源產業等實體經濟的融資需求，並計劃提高綠貸佔整體貸款的比例，幫助更多實體經濟進行低碳經濟轉型。

按ESG績效表現調整貸息

於銀行GSF業務中，綠色貸款與可持續發展掛鈎貸款（SLL）業務通常各佔一半，區偉權表示，綠色融資更趨多元化，東亞香港區的綠色貸款佔比較多，綠色貸款一般以項目形式批核，存在限額問題；而SLL資金用途沒有限制，通常為一般營運資金，只需要符合相關指標指引便可，相信未來SLL佔比會逐漸上升。

他解釋，該行將為SLL客戶提供諮詢服務，一同設定與ESG相關指標及貸款期間每年的績效指標，常見指標包括溫室氣體排放、再生能源佔比及員工培訓時數等，銀行將依照借款人的績效表現，相應調整貸款利率水準，除了雙邊貸款，金額相對較大的銀團貸款也可以申請SLL，以鼓勵企業邁向可持續發展。另外，該行剛與內地分行合作批出首筆社會責任貸款，為內地從事小微企貸款企業進行融資。

區偉權指出，因應供應商及客戶對綠色認證的要求，近年有更多中小企申請綠色貸款，在該行各企業規模中增長比率最快。相比大型企業，中小企較受限於資源以及人才，對綠色和可持續金融認知比較少，所需綠色認證費用不菲，集團今年成立了綠色和可持續金融顧問團隊，除了向企業提供綠色融資方案外，也提供ESG培訓及諮詢服務，以及與認可的綠色外部評審機構合作，為中小企提供簡易版綠色認證服務，減低中小企綠色融資負擔。

[ESG 環保‧社會‧管治]