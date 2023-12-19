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美股「7巨頭」今年升75%領漲 升勢集中 剔除7企後標指升12%跑輸

【明報專訊】去年受加息影響而股價整體大跌四成的美股「7巨頭」——蘋果（美：AAPL）、微軟（美：MSFT）、Alphabet（美：GOOG）、Tesla（美：TSLA）、Nvidia（美：NVDA）、亞馬遜（美：AMZN）和Meta（美：META），今年憑藉人工智能（AI）熱潮強勢反彈，克服了銀行業危機及種種地緣政治風險。加上通脹降溫及利率見頂，也為科技股注入動力。今年截至上周五，美股「7巨頭」的合計升幅達75%，反觀標普500指數整體升幅為23%。若剔除「7巨頭」，其餘493隻標普500指數成分股合共僅升12%。美股3大指數連升7周後，昨早段同創新高。

高盛的數據顯示，「7巨頭」市值合計相當於標普500指數市值的三成，接近任意7隻股票組合的歷史之最，反映美股升勢高度集中於少數科技巨企。美股「7巨頭」的全球影響力也愈來愈高。在覆蓋全球約85%可投資股市的MSCI全球指數，「7巨頭」的總權重，已超越日本、法國、中國和英國股市所有股票的權重總和。

佔MSCI權重超越日法中英股總和

以Nvidia為例，今年股價升兩倍以上，市值突破1萬億美元。微軟和蘋果的股價升幅也在五成以上。

投資者一直對市場升幅集中於少數股票感到擔憂，恐少數重量級股票下滑，將導致市况動盪。當美聯儲去年開始加息，原本追逐科技股強勁回報的投資者，開始轉投風險較低的投資，令「7巨頭」去年合共損失4.7萬億美元市值。亞馬遜、Alphabet、Meta和Tesla現時股價，仍低於2021年底水平。

由David Kostin領導的高盛策略師團隊指出，隨着美聯儲趨鴿，加上通脹率回落，將導致實際收益率（real yields）下降，為美股估值帶來支持。高盛的分析指出，股市表現已反映積極的經濟活動，現在反映出更強勁的前景。高盛最新預期，標普500指數明年底有望漲至5100點創新高，高盛此前預計標指明年底的目標為4700點，與目前水平相若。

賭美元兌日圓上漲倉位減20%

美國商品期貨交易委員會（CFTC）的數據顯示，在截至12月12日當周，對冲基金等大型機構投機者，自9月以來首現對美元的淨空倉。押注美元兌日圓上漲的倉位，減少20%以上。市場等待日本央行周二的議息結果為貨幣政策正常化帶來啟示。

（綜合報道）

[國際金融]