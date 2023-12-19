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美長期國債ETF低位漲21% 進入牛市

【明報專訊】美聯儲趨鴿，終止了美國長期國債價格的跌勢。追蹤美國長期國債的iShares 20年期以上美國國債ETF進入牛市。該ETF上周五升至99.35 點，較10月23日觸及的16年低位上漲21%，符合牛市條件。不過相比2020年高位，該ETF仍下跌40%以上。 雖然在貨幣政策前景不確定的情况下，美國短期國債被視為更安全的投資，但美國長年期國債的潛在升幅也吸引了許多投資者的興趣。該ETF上周五有13億美元的新資金流入，是近5個月來最多。

單日13億美元流入 5個月最多

根據彭博社匯編的數據，購買了11月8日發行的美國10年期國債的交易者，若在上周五拋售了該批國債，可獲5%收益。相比下，若購入10月底拍賣的美國兩年期國債，其收益為1.7%。

不過美國長年期國債存在供應過剩的擔憂，加上明年通脹可能反彈的威脅，也為美國長期國債帶來壓力。

與此同時，美聯儲的減息預期，令市場憂慮現金類投資的利率暴跌。彭博社指出，貨幣市場共同基金的流動性，有可能轉向美國短期國債，尤其是兩年或以下期限的孳息率，目前仍在4厘以上。

不過已倒掛一年半的美國10年期與美國兩年期國債孳息率，其倒掛幅度正在減少。美國10年期國債孳息率，目前較美國兩年期國債孳息率低約0.5厘。相比7月時，差距達1厘。彭博的調查顯示，68%受訪的市場人士預期，美國國債孳息率曲線將在2024年下半年或以後轉為正值。

（綜合報道）

[國際金融]