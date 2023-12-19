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先聲藥業進駐科學園 成立香港協同創新中心 加快研發創新藥物

生物醫藥是全球重點發展的高新科技，企業之間競爭非常激烈，要在這領域突圍而出，「官產學研」合作是重要一環。日前，先聲藥業集團有限公司（先聲藥業；2096.HK）於科學園成立「香港協同創新中心」，借助香港在科研、人才及國際化的優勢，提升創新藥物的研發速度和效能，盡快推出全球市場；雙方合作亦為本地生物醫藥生態圈帶來更多機遇及成就。

近年中國有多間生物科研公司冒起，發展成國際性的生物醫藥企業，先聲藥業是最有代表性的例子之一。先聲藥業於2020年在香港交易所上市，並於2023年10月成為香港特區政府引進重點企業辦公室（引進辦）首批重點企業伙伴之一。除了香港，先聲藥業於上海、南京、北京及波士頓亦設有四個研發創新中心。「香港協同創新中心」將會重點聚焦腫瘤、神經系統、自身免疫及抗感染等領域，致力研發未來有重大臨床需求的創新藥物。

 

政策配合 發展醫療創新樞紐

香港政府一直高度重視生物醫藥產業，今年施政報告就將香港發展成醫療創新樞紐的目標，提出多項有利政策，包括成立「香港藥物及醫療器械監督管理中心」籌備辦公室，長遠目標為建立「第一層審批」的藥物註冊機構；亦會推出新藥註冊「1+」機制，加快罕見病藥物、突破性治療藥物、取得優先評審的藥物，在香港註冊使用的程序。

同時，香港科技園公司（科技園公司）亦積極引進中國及海外先進企業進駐科學園。過去5年，科學園由30多家生物醫藥企業，增長至今超過230家，分別來自12個國家及地區；涵蓋初創企業，以至成熟的醫藥龍頭企業，在研發創新藥物上不斷有突破。香港科技園公司首席企業發展總監姚慶良博士工程師表示：「現時是創科發展的黃金時期，尤其是生物醫藥的領域。科技園公司作為香港最大的創科生態圈，今次與先聲藥業展開深度合作，為本港生物醫藥產業注入新動力，透過協同創新加速科研轉化及產業化，並培養更多本地專業醫藥人才，推動香港成為亞洲創新藥物樞紐。」

 

臨床數據 協助研發新藥

創新藥物由研發轉化到推出市場，往往經歷漫長的臨床試驗。針對此痛點，科技園公司近年投放更多資源支援園區公司的臨床試驗，以及促進科研及醫療業界的數據共享。香港科技園公司轉化研發所高級總監劉思雅博士表示：「愈來愈多醫藥企業在香港展開創新藥物的臨床試驗；而政府亦計劃明年於『河套深港科技創新合作區』成立『大灣區國際臨床試驗所』，科技園公司將繼續配合相關政策，為醫藥研發機構提供一站式資源，推動創新藥物研發。」

另一方面，科技園公司較早前與醫院管理局（醫管局）簽署合作協議，在科學園設置數據平台，讓園區內合資格企業使用醫管局的臨床醫療數據，進行科研及開發新藥的用途。劉博士續指，政府同時設立100億元「新型工業加速計劃」，為先進工業提供配對資金，進一步推動創新醫藥生態圈發展。

 

官產學研 全球戰略部署

即使先聲藥業在香港已設有辦公室，今年仍決定進駐科學園，成立「香港協同創新中心」，加強創新研發部署。先聲藥業首席投資官周高波表示：「企業未來願景是全球化，單靠我們自身的力量並不足夠，必須『官產學研』通力合作。香港是一個非常獨特的地方，除了擁有多間頂尖科研大學外，科學園亦匯聚了大量高水平生物科技企業，加上香港政府大力支持生物科技產業的發展，吸引我們設立這所『香港協同創新中心』。」另一個香港的獨特優勢，是具有頂尖的實驗室及臨床資源。「香港的臨床數據是被國際監管機構認可，反映香港臨床實驗工作的質量，有助我們將創新藥物推廣到全球市場。」

周高波亦讚揚科技園公司，無論在軟硬件方面均提供完善支援，協助加快研究轉化的進程，「科技園公司提供了許多資源，例如設有『藥物安全測試中心』（DSC）及符合『優良實驗室規範』（GLP）認證的實驗室，我們研發的產品在這裏進行臨床試驗，效率及質量上都有優勢。政府對接方面，科技園公司協助我們直接與各政府部門對接，就申請政府資助項目提供建議和指導。」

 

資料由科技園提供