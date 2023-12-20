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施永青：港府趨社會主義 礙自由市場 籲內地設資金離境稅 增北水南下渠道

【明報專訊】香港大學中國商業學院於周日（17日）舉辦「港大ICB新年展望論壇：巨變下的開放與復蘇」論壇，有份出席的中原集團主席施永青接受本報訪問時表示，本港新股市場淡靜，外國資金參與度低，中國內地北水流入渠道有限，僅依賴香港700萬人口的資金難成為國際金融中心，加上政府近年愈趨社會主義，阻礙自由市場發展。針對股市氣氛低迷問題，他提議在現有互聯互通的資金閉環南下機制以外，增設內地資金離境稅，作為資金自由南下的另一渠道。

明報記者 黃志偉

「開放多一些渠道給資金下來，變相香港有多一些水源，金融中心活躍程度就可以增加。」施永青指北水流入對港股表現舉足輕重，但現時北水屬於閉環性質（即沽出股票後無論賺蝕，所有套現資金需要匯返內地帳戶），且過程中須經過多家證券公司處理，故應考慮增設不同合法的來港渠道，以增加本港資金流動活躍度。

維持一國兩制 爭取歐美支持

他提議新增資金離境稅，每年有既定限額和稅率，「比如較少則收你15%至20%，多的話可以40%至60%。你不是不可以出，只是要付出代價。」他續稱，赴港上市企業大多來自中國內地，但北水途徑有限，加上香港與歐美關係交惡，如美國的實體清單制裁多家中國公司，逐漸失去歐美資金支持。因此，他認為香港應維持一國兩制，包括資本主義、普通法、外匯與信息流通，以及人權保障，逐步爭取歐美各界支持。

資本主義是港優勢之一

至於近期廣傳的「國際金融中心遺址論」，施永青指以過去10年平均市值比較，現在情况明顯較差，且IPO市場淡靜，「地緣政治、世界經濟面對壓力，但為何僅出現在香港，而不是在其他國家呢？美國股市不是很差，東盟其他國家也不見得那麼差。」

他強調並非刻意「唱衰香港」，但現時他們集團向投資者提及中國基金，投資者均表示沒興趣，「找人來聽也難，不要說要找人投資。」他指香港的優勢之一是資本主義，但近來逐漸傾向社會主義，「以房屋政策為例，最初是四成公屋、六成是私屋；整一整變五五、六四，現在是七三。」他認為，港府成為「大政府」的代價意味財政開支加大，惟現時其面對財政壓力，尤其當地產收入減少，「財政來源都未解決，你就想要做更多事情。」