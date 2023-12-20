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稱減辣「到喉唔到肺」 港府失全面撤辣最佳時機

【明報專訊】香港樓市減辣後交投仍疲弱，部分地皮流標，中原集團主席施永青認為，這些情况主要由於港府對現時樓市嚴峻處境有所誤判，形容減辣「到喉唔到肺」，並預計隨着財赤加大，政府下次減辣將「撤得七七八八」，但認為已錯失全面撤辣最佳時機。

施永青表示，「樓市辣招只是一種阻力並不是助力，現時政府減輕阻力同出現助力是兩回事。」市場情緒與氣氛亦有所改變，大多數市民選擇租樓，但政府認為樓價下跌有助市民入市，故出現毋須完全撤辣的判斷。另發展商賣樓每次要進一步減價，二手市場則要「筍盤」才有承接，若此情况持續將影響一般中產階級的消費意欲和投資能力。對政府最大影響是發展商銷售不好以致套現不成功，「他（地產商）怎麽再來捧場呢？開一個盤變貨尾多過賣掉的。」他說，地產商無意投地，政府自然難以透過賣地獲取收入，情况將影響政府財政，再迫使其撤辣，但恐已失支持效應。

減息利好樓市 不如股市明顯

市場預期美國聯儲局明年開始減息，施永青指現時香港樓市以用家主導，並無投資者入市，故息口下跌的利好預期不會如股市明顯，「投資者視乎未來因素作出決定，但用家則要真正減息才覺得有所得益」。不過中長線而言，當美國息率見頂回落，用家供樓壓力會減少，投資者方面，租金回報率或變得吸引。據最新中原報告指，11月份中原城市租金指數CRI最新報117.40點，按月升0.36%，重上2020年1月時水平。