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商譽減值拖累 碧服挫12％見新低

標籤：經濟

【明報專訊】藍籌物管股碧桂園服務（6098）周一晚公布，基於截至今年首11個月的管理帳目，出於謹慎原則，公司就關聯方所欠集團的貿易應收款項做了計提減值撥備約18億至23億元人民幣；以及就集團的商譽及其他無形資產減值計提約14億至18億元人民幣；兩項減值合計總共32億至41億元人民幣。消息觸發沽盤湧現，碧服昨股價最多跌12.57%，低見6.05元，尾盤未見起色，全日收跌11.71%，收報6.11元，成交額5.52億元，股價跌至上市新低（見圖），市值僅餘204.26億元。

摩根士丹利報告指出，由於姊妹公司碧桂園（2007）已違約及商譽風險高，對碧服今次大額撥備不感驚訝，且碧服大額撥備與預期大致相同，但預計未來數年尚要為這些具有較高減值風險商譽，以及其他協力廠商貸款進行多達67億元人民幣減值撥備；又認為未來碧服的派息政策亦是關鍵。

大摩指出，今次涉及的大額撥備，反映來自姐妹公司碧桂園具高風險的約78%至100%的應收帳款，以及約29%的商譽。碧服自9月以來已暫停回購下，大摩認為公司應保持穩定股息以顯示現金流量，並提高股東回報。

大摩料仍需減值撥備67億人民幣

然而，即使在2023年減值之後，大摩預計未來幾年碧服尚要為另外27億人民幣的協力廠商貸款和40億人民幣的高減值風險的商譽作出撥備。換言之，大摩預計明年將出現長期的淨利潤壓力。

摩根大通則指出，由於碧桂園持續出現流動性壓力，加上要優先「保交樓」，相信碧服需將近乎全部碧桂園的貿易應收款項做減值。雖然碧桂園原訂下2023年交付70萬套的目標，但至到11月亦僅交付了約50萬套，預期碧桂園最終難以達成原先目標，故碧服短期內或許不能夠收到來自碧桂園的款項。上半年碧服有23億元為關聯方的貿易應收款項，大部分已計為減值損失。摩通亦相信，投資者續擔憂未來數年會出現進一步的商譽減值。翻查碧服2023年中報，當時碧服已為8.96億元人民幣貿易應收款項做減值撥備，並顯示尚有來自關聯方的23億元人民幣貿易應收款項，相信在今次已全數做減值撥備，至於尚有的160.91億元人民幣協力廠商貿易應收款項，以及中期帳面淨值達179億元人民幣的商譽，碧服未來會如何處理，亦將成市場關注所在。