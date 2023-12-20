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抖音傳洽購餓了麼 美團挫逾半成

【明報專訊】據內地媒體報道，字節跳動旗下抖音正與阿里巴巴（9988）洽談收購旗下外賣平台餓了麼，市場憂慮競爭對手實力加強，拖累美團（3690）股價下跌，最低曾見76.2元，見2020年3月以來的新低，收市報78.45元，跌5.65%，成交金額高達73.6億元；阿里巴巴收市跌0.6%，報71.65元。

餓了麼回應收購：無稽之談

據內地媒體報道，交易作價或高達70億美元（約546億港元），若談判順利或在明年春季後達成協議。不過，抖音相關負責人回應查詢時表示，目前沒有相關計劃；餓了麼內部人士回應稱，雙方合作一直在穩步推進，但所謂「收購」完全是無稽之談。餓了麼與抖音早於去年2月已開始合作，平台為抖音用戶提供從「內容種草」、在線點單到即時配送的本地生活服務。

美團股價大跌之餘，內房及物管股亦見陰霾，拖累港股表現。恒指昨低開77點後反覆向下，最低曾跌221點至16,408點，收市跌124點或0.75%，報16,505點。國指跌41點或0.74%，報5592點；恒生科技指數收報3707點，跌0.61%。大市成交金額765億元，較上日縮減19%。

北水撈底買盤減少，昨日淨流入12.74億元，較上日減少89%，連續第二日流入，累計流入130.23億元；南水北上合計淨流出21.13億元人民幣，終止單日流入。

獲中東資金增持 蔚來逆市升6%

騰訊控股（0700）昨日低開後反覆向上，收市升0.06%至311.8元；小米（1810）亦升1.5%至16.14元。蔚來（9866）獲中東資金增持，收市大升近6%至64.95元；另一隻電動車股小鵬（9868）消化阿里巴巴減持負面消息，股價有所反彈，收市報56.9元，升2.8%。