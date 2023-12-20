moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

年結效應拆息全線升 兩周升破6厘 紀錄新高

【明報專訊】年結效應下資金需求急增，帶動昨日港元拆息全線向上，當中以短期拆息升勢較為明顯，昨日兩周拆息升穿6厘關口，昨報6.11071厘（見圖），升75.12點子（100點子等於1厘），為有紀錄新高；至於隔夜拆息及1周拆息分別高見4.96583厘及5.19441厘，升73.46點子及53.75點子。

樓按相關1個月拆息見5.62196厘

至於與樓按有關的1個月拆息也高見5.62196厘，升16.14點子，為11月29日以來的新高；3個月及6個月拆息分別報5.38268厘及5.29173厘，升4.17及0.77點子；而12個月拆息則為5.2903厘，升0.63點子。

學者：中小行或需吸納存款

浸會大學會計、經濟及金融學系副教授麥萃才表示，年結下12月港元拆息波幅較大，惟今年較為特別，美國加息下資金緊縮，香港銀行體系結餘不如以往寬鬆，由以往3000多億元跌至現時的400多億元。麥續稱，中小型銀行存款基礎不如其他大型銀行般大，或需於年結下吸納存款，務求令年結財務報表時「盤數好睇啲」。

另外，金管局昨日公布今年11月底的綜合利率，反映銀行平均資金成本的綜合利率達2.86厘，較上月底的2.76厘升10點子。該局指出，綜合利率上升，主要反映月內存款的加權資金成本增加。