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國泰11月載客量升2.1倍 返疫情前同期六成

【明報專訊】國泰航空（0293）公布11月份客貨運量數據，期內載客量按年升2.1倍至163.3萬人次，相當於恢復至2019年疫情前同期六成水平。

月內收入乘客千米數按年上升148.2%；乘客運載率增加2.1個百分點至80.5%；今年首11個月計，載客人次按年增加7.09倍，而收入乘客千米數則上升5倍。

至於貨運，月內按年升20.3%至12.4萬公噸；貨物收入噸千米數按年增加14.2%，同期可用貨物噸千米數則按年增加 25.1%，令月內載貨運載率下跌5.8個百分點至61.1%。今年首11個月計，載貨量按年增加19.5%，而貨物收入噸千米數則上升43.6%。

國泰顧客及商務總裁劉凱詩表示，11月普遍為旅遊淡季，在感恩節前後，往返美國的航班需求下降，商務及休閒旅行需求均有所減少。不過月內部分航線仍表現理想，例如在印度排燈節期間，前往當地的需求強勁。同時，各國遊客前赴日本欣賞秋葉美景，亦帶動相關航線的需求。

受惠銷售活動節日需求 貨運量增20%

貨運方面，劉凱詩指11月為貨運高峰期的中段，月內的空貨運需求強勁。 受惠於「雙十一」、「黑色星期五」和感恩節假期等當季銷售活動，加上聖誕節假期臨近的年末需求，月內貨運量按年增長約20%。除電子商貿貨品外，高端電子產品、汽車、以至新鮮農產品及食品等傳統空貨運商品的需求同樣殷切。

她續稱，公司恢復往返基督城航班，為疫後首次重啟季節航班服務。同時，由明年3月31日起，國泰將於紐約航線其中的CX830及CX831航班上，率先恢復頭等艙服務。