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SPDR標指ETF 單日吸資208億美元

【明報專訊】受美聯儲減息預期等刺激，全球最大、歷史最悠久的交易所交易基金（ETF）吸引前所未有的資金流入。State Street旗下規模達4780億美元的SPDR標普500指數ETF，上周五吸引了208億美元的資金流入，是該基金自1993年成立以來最高。根據彭博的數據，這也是任何ETF歷來最大的單日資金淨流入。彭博社匯編的數據顯示，該ETF上周吸引了超過240億美元的資金流入，同樣創下歷來紀錄。

歷來最大單日淨流入

除了減息因素，上周五也是標普500指數及納斯達克100指數「重新平衡」（rebalancings） 生效前的交易日，促使基金調整配置，令交易增加。市場人士亦指出，這也反映了近日的「聖誕老人升市行情」。

明年有投票權的三藩市聯儲銀行行長戴利（Mary Daly）表示，她對利率和通脹的展望，「非常接近」美聯儲上周公布的官員預測中位數。考慮到通脹下降速度較預期快，大多數官員都認為，美聯儲明年至少減息3次。只要通脹率繼續持續穩步下降，即使明年減息0.75厘，美聯儲的基準利率仍相當具限制性。高盛首席經濟學家Jan Hatzius指出，全球進入「通脹大幅放緩」（Great Disinflation）的時期，預期明年美聯儲將減息5次。

昨晚公布的美國11月新屋動工量按月急升14.8%，是6個月來最大升幅，折合成年率為156間，超出市場預期，預示美國住屋供應緊張的局面正在緩解。美股三大指數早段向上。受紅海的緊張局勢影響，油輪繼續繞道非洲令航運時間延長，國際油價午夜前升近1%。

（綜合報道）

[國際金融]