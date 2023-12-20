基金特區：保德信固定收益看好美債 憧憬美明年減息 支持債價向好

對於美國國債孳息，Robert Tipp指出，根據由1880年代至今的歷史走勢，美國10年期國債孳息大部分時間處於3厘至5厘的區間內，過去10年的超低利率環境，令美國10年期國債孳息低於此區間，而疫後聯儲局急速的加息步伐，將美息推升至相對正常水平，同時令美國10年期國債孳息回到歷史「正常」區間。

減息因通脹回落 非經濟放緩

美國國債孳息未來走向，將視乎明年美國聯儲局的減息幅度。聯儲局於12月議息會議後公布的利率點陣圖顯示，明年底聯邦基金利率預測中值為4.6厘，暗示明年將會減息0.75厘。Robert Tipp表示，該公司預期明年聯儲局將減息50至75點子，但減息原因並非基於經濟增長放緩，而是由於通脹回落，實質利率上升，將引致金融環境出現「被動緊縮」，以致局方需要透過減息調整名義利率，以防實質利率過高。

Robert Tipp續稱，該公司預期明年美國經濟不會出現衰退，雖然仍有不少市場人士憂慮美國家庭儲蓄將耗盡，以及相對高息的環境將拖累經濟增長，但市場忽略了一個重要因素，就是目前經濟增長動力來源，是次經濟增長主要受就業市場向好驅動，而非藉借貸推動，加上自金融海嘯後，美國金融體系資本充裕，家庭負債大減，企業信貸狀况穩健，而疫後企業也未見過度擴張，因此相對高息環境對經濟增長的影響不會如市場憂慮般大。

留意地緣政治能源價波動等風險

倘若美國經濟保持溫和增長，通脹仍高於聯儲局目標水平，局方明年減息幅度或低於市場預期。Tipp指出，若聯儲局減息幅度低於75點子，美國10年期國債孳息有望高見至5.5厘至6厘水平，即使明年聯儲局減息0.75厘，10年期美債債息仍有望處於4.5厘至5.25厘區間，目前除了央行立場外，政府大量發債是推動孳息曲線上升的主要動力，還要留意地緣政治及能源價格波動等風險。

減息下美息料仍處於4厘以上

即使美國明年減息75點子，美息仍處於4厘以上的較高水平。Tipp表示，儘管未來數季政府債券收益率可能僅與現金持平，但債券仍具投資吸引力，基於自主要央行放棄過度加息以來，整體債券的表現持續向好，預期此趨勢將持續，利好多元化固定收益投資組合，且債券在疫後已重新定價，孳息回到可觀水平，但股市並未如此，因此有人認為與股票相比債券估值過高，使股票更容易受到經濟或利率風險而重新定價影響，預料明年債券孳息走勢將相對穩定，而相對較高的孳息水平，將可持續吸引尋求收益的投資者，預期已發展市場的政府債表現，將相對遜於風險相對較高的債券，如部分企業債及新興市場政府債。

企業債新興市場政府債表現料較佳

Tipp又稱，債券還有長期收益對冲此利好因素，如果過去的情况可作為參考，任何意外的衝擊或經濟放緩，最終將導致短期利率下降，在此情况下，選擇持有現金，而未有在利率周期見頂時鎖定較高利率的投資者，便會失去長遠獲利的機會，再者倘若風險偏好下降，避險資金流向風險較低的政府債，或導致政府債券孳息下降，同時債價上升，也將為投資組合提供支持，更有望為投資者締造超額回報（Alpha）；以過去一年的波動市况為例，各個固定收益領域提供了增長機會，包括期限結構配置、行業配置、本地新興市場利率，甚至外匯，預期未來數年投資者仍有機會於債市間歇性的波動中獲得收益。

明報記者 劉敬華

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