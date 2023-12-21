聚焦「低碳綠色」 共創美好社會 華潤電力征程清潔能源

華潤電力一直與各方共同努力，邁向「2030碳達峰、2060碳中和」，並以前瞻性發展視角，進行諸如風電、光伏等清潔能源的建設。

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直面「雙碳」挑戰

在歷史機遇面前，華潤電力結合「國家所需、地方所長、華潤所能」，以「 賦能綠色發展 共創低碳生活 」為使命，積極擁抱「雙碳」，助力持續推進企業綠色低碳轉型。

華潤電力現已成立「雙碳」領導小組和「雙碳」工作小組，並組織制定了《華潤電力碳達峰、碳中和行動方案》，更在組織架構和資金層面給予大力支持，大力發展風電、光伏和水電等清潔能源，持續優化能源結構；積極推進煤電節能降耗改造、供熱改造和靈活性改造，推動煤電提質增效，減少碳排放大力發展分散式光伏、儲能等綜合能源業務，努力向綜合能源供應商轉型；積極推動能源科技創新，加大數字化與智慧化在煤電和新能源項目的利用，提高生產效率；同時，推動碳捕捉、利用與封存（CCUS）技術的應用。

為了實現「碳達峰」和「碳中和」，華潤電力充分發揮華潤集團產業協同優勢，與華潤三九、華潤五豐、華潤醫藥等開展牧光互補、農光互補、藥光互補等共贏模式，發展可再生資源；為華潤其他業務單元旗下工廠、樓宇、物流中心等提供零碳/低碳整體解決方案，包括屋頂光伏、節能改造、能源數位化管理平台、綠電交易等；與華潤水泥開展粉煤灰、爐渣等綜合利用，提升工業資源利用效率，促進企業綠色轉型。

大力發展風電和光伏

長期以來，華潤電力以發展清潔能源為抓手，全力推進能源結構綠色低碳轉型，大力發展集中式陸上風電和光伏，有序發展海上風電；同時，因地制宜推動分散式能源創新融合開發，持續拓寬綜合能源服務範圍，目前可再生能源權益裝機容量，已由2015年底的433.2萬千瓦增長至2023年6月底的1,897萬千瓦，增長率達437.9%。據知該公司正力爭新增風電、光伏裝機40吉瓦，使「十四五」末，可再生能源裝機佔比超過50%。

此外，必須一提的是，目前華潤電力上半年已獲得12,272 兆瓦可再生能源的項目建設指標，包括風電6,551 兆瓦、光伏5,721兆瓦。其中，在福建、浙江等省份獲得海上風電建設指標超過1,250兆瓦，獲批了將列入重慶配套可再生能源的基地項目4,000 兆瓦，在山東、浙江獲取國家第三批大基地項目共3,600 兆瓦。這是華潤電力在海上風電、基地開發領域又一重大突破；未來還會參與甘肅、新疆等省區新能源基地項目的開發建設。

同時，華潤電力亦擇優建設高效煤電項目，逐步淘汰關停低效煤電機組，持續優化煤電結構；統籌推進煤電「三改聯動」，研究並應用碳捕捉利用與封存技術（CCUS）、儲能技術等新技術、新科技，促進煤電清潔高效靈活發展。

綜合能源服務：多元融合助雙碳

華潤電力積極把握政策機遇，圍繞產業發展方向和新型電力系統建設需要，以終端用戶為中心重構綜合能源服務運作模式，聚焦分布式供電、電儲能、充電樁、節能服務四類主營業務，利用售電公司既有客戶優勢加速推動下游轉型，聚焦高價值的工商業用戶、產業園區用戶及樓宇用戶的降碳需求，提供一體化的綜合能源服務解決方案，加快打造城市級、區域級負荷聚合商能力；發揮公司智慧能源雲平台、碳中和管理平台優勢，為客戶提供知碳、減碳、管碳、固碳、易碳的全流程碳資產服務，持續提升碳能聚合商核心能力；目前，華潤電力已在全國二十多個省市建成了150多個綜合能源服務項目，打造了深圳華潤三九零碳園區、東莞萬家零碳物流園、廣西旺旺低碳工廠、賀州循環經濟示範園區增量配電網等各類場景示範項目。公司將持續推進綜合能源服務主營業務升級迭代，同時，積極對儲能、氫能、AI光儲、數字化智能控制系統的研發進行深入探索，以能源多元融合方式助力雙碳目標達成。

技術研發應用取得突破

在科技創新方面，華潤電力以解決行業痛點及實際業務問題為出發點，聚焦新能源、火電、儲能、氫能、CCUS五大領域持續深耕，推陳出新，以技術創新賦能業務發展。光伏技術研發方面，承擔了國家能源局海上漂浮式光伏關鍵技術研究、全球首次構網型光儲系統現場測試等科研項目，推動了灘塗光伏成套技術示範應用研究；碳捕集方面，華潤電力深汕公司打造了廣東省省級CCUS示範項目，集測試平台區、二氧化碳儲存區、化學實驗室以及技術與國際交流中心於一體，持續推動CCUS成本下降與效率提升。

未來展望

在雙碳轉型、能源安全雙重戰略要求疊加的機遇期，華潤電力將積極貫徹落實國家「雙碳」戰略，搶抓綠色產業發展機遇，全力以赴加速新能源開發建設，在做大業務規模的同時提質增效，不斷推動高質量發展。2023年的目標是新增風電、光伏並網容量7,000兆瓦。

數看華潤電力——上半年成績表

在綠色轉型取得顯著效果的華潤電力，現正加快新能源發展、深化基地開發和綠色轉型全面提速。在2023年上半年，華潤電力交出了一份不俗的成績表。

營業額：514.84億港元，同比上升2.1%；淨利潤約為67.4億港元，同比上升54.2%。可再生能源業務核心利潤貢獻59.54億港元。

運營裝機容量：70,793兆瓦，運營權益裝機容量54,986兆瓦，其中可再生能源運營權益裝機18,970兆瓦，同比增長16.4%，裝機佔比34.5%，較「十四五」初期明顯提升。

（注：數據為截至2023年6月30日，匯率採用1港元=0.8827人民幣）

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