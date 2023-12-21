信和集團 建構更美好生活 共築可持續未來

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積極推進可持續發展 締造綠色建築環境

集團於2020年公布《可持續發展願景2030》，至今目標達38項，涵蓋再生能源、減塑、環保建築認證及創新科技等重要範疇，並簽署支持聯合國全球契約、「Business Ambition for 1.5ºC」，及氣候相關財務信息披露工作組（TCFD）等國際倡議。此外，集團制定《減碳藍圖》及氣候風險評估工具，透過全面的減碳方針及創新方案，致力於2050年前實現淨零碳排放。

集團深明建築環境對身心健康的重要性，將健康舒泰及可持續發展考量融入發展項目，從建築規劃到管理，確保物業設計、建築、管理及採購過程符合可持續發展原則，當中包括為旗下所有香港新建物業取得綠建環評認證及「WELL 健康建築標準™」建築標準認證。集團位於西貢的133 Portofino、嘉道理道的St. George's Mansions 、南區全新甲級商業項目Landmark South及香港富麗敦海洋公園酒店均已取得「WELL v2™」預認證，香港富麗敦海洋公園酒店更成為本港及內地首家獲「WELL v2™」認證的酒店項目。

此外，集團響應政府推動電動車普及化，大幅擴充電動車充電站數量，由2021年底的860個增至2023年中約1,530個，新建項目朗壹廣場和Landmark South的私家車電動車充電設施覆蓋率更達100%。

支持創新科技發展 共建國際創科樞紐

集團秉持企業社會責任，透過推廣歷史文化保育和促進藝術發展，建構更和諧社區。集團於2008年成立員工義工服務團隊「信和友心人」，多年來與社區夥伴緊密合作，支援有需要人士。

集團與黃廷方慈善基金自2021年起舉辦「愛心飯盒捐贈計劃」，與北河（明哥）慈善基金等社區合作夥伴攜手派發營養餐盒予有需要人士。今年再次透過計劃支援素食餐廳「清荷淨葉」於屯門開設社區飯堂，支援地區服務。此外，集團與基金聯同香港大學李嘉誠醫學院及社福機構合作「耆青連心樂融融計劃」，透過行為指導，連繫年輕人與長者。

「逾半世紀以來，信和集團秉持『建構更美好生活』的使命，與社會同心前行。我們當繼續努力，共建更美好更可持續發展的社區。」— 信和集團副主席黃永光

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