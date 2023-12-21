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華潤啤酒 勇做「啤酒新世界的領導者」與「白酒新世界的探索者」

【Presented by：WAW Creation】華潤啤酒（控股）有限公司（下稱「華潤啤酒」或「公司」）作為華潤（集團）有限公司屬下的酒類上市企業，始終以成為大眾信賴和喜愛的酒類企業為企業願景，以務實、專業、協同、奉獻的企業精神，堅持與消費者、股東、員工、商業夥伴一起引領商業進步，共創美好生活。

Presented by：WAW Creation

 

邁進新世界 增長是第一策略

2021年，隨著消費環境和需求的變遷，時任華潤啤酒首席執行官的侯孝海（現任董事會主席）首次提出中國啤酒、白酒產業進入「新世界」，並明確華潤啤酒要做「啤酒新世界的領導者」。目前，「新世界」已成為華潤啤酒推動變革最重要的指導方向。面對「新世界」的探索，華潤啤酒始終堅持「增長是第一策略」。作為行業的中堅力量，華潤啤酒總結「新世界」的探索需要順應大勢，牢牢把握高質量發展的首要任務，堅持長期主義、品質主義、價值主義，堅持科技創新並推動企業數智化發展。

秉持著「做實、做強、做大、做好、做長」的發展理念，華潤啤酒的2023年中期業績表現亮眼，上半年整體啤酒銷量較去年同期上升4.4%，其中高檔及以上啤酒銷量較去年同期增長26.4%。出色的成績單下，華潤啤酒依舊保持謹慎樂觀的態度，致力實現有質量的增長。

 

決勝高端 堅持兩個目標不動搖

2023年是華潤啤酒迎來「3+3+3」企業戰略中最後一個三年的第一年，也是開啟「決勝高端」的關鍵階段。華潤啤酒持續堅持後三年的整體戰略目標，次高端以上達到300萬噸以上這一戰略目標不動搖，堅持後三年圓滿完成決勝高端，成為「高檔酒銷量第一」這一目標不動搖。

堅持「兩個目標不動搖」，站在新三年的起始時刻，侯孝海帶領華潤啤酒重點布局啤酒同時發展「啤白雙賦能」模式，不斷取得酒類行業的競爭優勢。2023年，華潤啤酒通過各類主題推廣和渠道營銷活動，持續培育並推廣各重點品牌，持續推進多元化品牌建設，豐富產品組合支持高端化發展。

 

白白共成長 勇做「白酒新世界探索者」

「啤白雙賦能，白白共成長」是侯孝海對於白酒板塊提出的發展策略。2023年是華潤酒業全面布局白酒業務、探索「白酒新世界」的元年。華潤啤酒做白酒是一項長期戰略，公司對白酒產業提出了清晰的「3+3」戰略，華潤酒業將堅定實踐「探索、發展、變強」的前三年發展戰略，做「白酒新世界」的探索者。

「華潤啤酒通過華潤酒業開啟白酒行業的探索，願意做白酒行業裏的學習者，努力成為『啤白雙賦能』戰略探索樣本。」侯孝海強調，華潤啤酒在30年的發展過程中，積累了很多品牌理念、渠道網絡、質量管控能力、組織文化等心得，希望將這些優勢賦能白酒業務。通過「啤白雙賦能」將使得啤酒擁有白酒行業的歷史文化傳承，白酒擁有啤酒行業的市場化效率效能、管理思維和競爭能力，實現「啤+白」格局共同促進，共同成長。

 

引領產業發展 釀造美好生活

華潤啤酒一直以「引領產業發展，釀造美好生活」為使命，致力於為消費者提供超越期望的產品與體驗，為員工打造事業家園，為合作夥伴提升價值，為股東創造長期回報，為環境和社會帶來綠色和諧發展，激發和滿足人們對美好生活的需求。華潤啤酒積極倡導理性飲酒、綠色消費和健康生活，時刻不忘環保責任，建立嚴格的環境管理體系，重視綠色生產和節能減排。2021年，華潤啤酒已正式將綠色低碳發展納入企業發展戰略，以積極響應國家碳達峰碳中和政策。

展望未來，華潤啤酒認為，「增長」仍是酒類新世界的基本策略。從產業發展角度來講，高端化是第一趨勢；其次，白酒進入深度調整期；最後，消費人群的變化，Z世代將成為消費主力，而人群老齡化也帶來新的消費機遇。在這個基礎上，品質永遠是企業追求的方向，華潤啤酒堅信中國酒業大有希望，大有未來。

 

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