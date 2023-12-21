新世界發展堅守高質量策略 聚焦文化創新 與城市同進步

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新世界發展是植根香港的大型發展商，業務遍及物業、百貨及酒店等領域。企業成功建基於獨特的經營理念，對內發揮企業家精神，勇於創新及不斷求進；對外抱持國際宏觀視野，保持對世界各地新事物、新趨勢的敏銳觸覺，為客戶帶來更佳的服務體驗。同時，新世界發展亦重視新世代，積極為年輕人才提供實踐夢想的平台，推動新思維的交流，並啟發及培育未來領袖。

11 SKIES商場 大灣區樞紐地標

隨著大灣區持續融合發展，新世界發展籌建的航天城項目「11 SKIES」，為香港、大灣區其他城市及全球人士帶來獨一無二的創新體驗。11 SKIES坐落於香港國際機場和港珠澳大橋附近，總樓面面積達380萬平方呎，集零售、娛樂消閒、醫療及金融服務於一身，既加強大灣區的連通性，亦能推動SKYCITY航天城的經濟發展。

11 SKIES獲國際權威金融雜誌《Euromoney》選為2023年全球及亞太區「最佳個別發展項目」，項目劃出57萬平方呎室內空間，提供八大項世界級娛樂設施，包括：大中華區首個及大灣區唯一的KidZania趣志家兒童職業體驗樂園；韓國沉浸式多媒體藝術博物館ARTE MUSEUM；全港首個飛行影院Timeless Flight Hong Kong「飛越天際」及全球首個柏靈頓熊主題室內親子遊樂體驗館PaddingtonTM Play Adventures「柏靈頓歷險樂園」，讓全齡段客群均能享受趣味盎然、充滿探索及冒險的體驗。

K11品牌開創藝術商業模式

近年新世界發展積極建立K11品牌，貫徹The Artisanal Movement的文化願景。K11品牌開創了藝術商業模式，兩者結合提升附加價值，集團旗下的K11 MUSEA人文購物藝術館及K11 Art Mall購物藝術館，將受惠於獨有的「文化商圈」模式，為顧客營造獨一無二的創新體驗。

其中K11 MUSEA善用與星光大道及維港碼頭區的協同效應，推出各類文化和市場推廣活動，增加高端品牌的總樓面及引進更多快閃店，刺激人流和租戶銷售額。去年9月，K11 MUSEA與星光大道合辦全港首個文化海濱夜市「星光夜市Night Market by The Sea」，以響應推動本港夜經濟。開鑼首個周末，「星光夜市」帶動K11 MUSEA晚間人流較前一周同時段升30%；而K11 Art Mall租戶組合亦全面提升，未來將積極引入新人氣品牌，推動租戶的銷售增長。新世界發展將繼續推出不同種類文化藝術活動及提升商戶組合，展望人流及總銷售額將持續向好。

K11 ATELIER策略部署甲級寫字樓

在物業投資方面，新世界發展近年對非傳統商業區的策略性部署漸入收成期，透過K11 ATELIER品牌建築質素優秀的甲級寫字樓，並榮獲《Euromoney》主辦的2023年度地產選舉評為「香港最佳寫字樓項目發展商」。新世界發展將繼續推售甲級寫字樓項目，包括南商金融創新中心剩餘單位；而位於長沙灣永康街、瓊林街等寫字樓物業具備完善的基建設施，與大灣區各城市緊密連接，將更具優勢及增強其對租戶的吸引力。此外，新世界發展於2024財政年度，分階段推出六個住宅項目，共提供超過3,000個單位；並且積極轉換農地，建設北部都會區，為香港打開新篇章。

深圳K11 ECOAST 推動可持續發展

新世界發展亦全力響應國家之號召，一直秉承「聚焦深耕大灣區一線城市及長三角重點區域」的戰略布局，發展多元業態，核心物業發展項目主要分布於廣州、深圳、上海、杭州、北京及瀋陽等城市，不包括車庫的土地儲備總樓面面積約406.9萬平方米，約六成位於大灣區及長三角地區。

新世界發展將K11品牌的成功經驗，在大灣區持續推進發展，內地首個旗艦項目「K11 ECOAST」擬於2024年底開業。K11 ECOAST雄踞深圳南山太子灣片區，項目總建築面積達228,500平方米，涵蓋K11購物藝術中心、K11 HACC多用途藝術展覽空間、K11 ATELIER辦公樓及Promenade海濱長廊等。K11 ECOAST從規劃之初便以環保及可持續發展理念為導向，積極契合「十四五」迴圈經濟發展規劃以及深圳市「無廢城市」建設試點，屆時將成為大灣區海濱文化零售的新地標，推動大灣區文化零售的新里程。預計至2026財政年度時，K11的足跡將遍布大中華地區的10個重點城市，合共38個項目，總樓面面積達297萬平方米，持續提升集團的經常性租金收入。

此外，新世界發展在大灣區有多個重磅級項目，包括廣州的新世界白鵝潭項目和耀勝新世界廣場；深圳的龍崗區188工業區城市、西麗新圍工業區項目及光明光僑食品廠項目。

與社會緊扣 創造共享價值

房地產業與社會繁榮關係密不可分，新世界發展十分重視企業責任及社會創新，支援不同持分者，與社會同創共贏。為了應對氣候變化的挑戰，新世界發展連續四年推出有關可持續發展的初創加速器計劃Impact Kommons，支援了37家初創企業，並成功在新世界生態圈內達成38項業務融合，涵蓋能源儲存、廢水處理、低碳建材、廢物處理和升級再造等議題。新世界發展提供旗下業務合作的機會，以研發和測試初創的產品。

此外，新世界發展於2021年成立慈善房社企「新世界建好生活」，並於2023年成為公共性質的慈善機構，以創新思維協助緩解香港的住屋問題，包括倡建全港首個非牟利私人資助房屋項目。新世界建好生活正發展全港首個非牟利私人資助房屋項目，目標是建造約300個單位，目前項目進展良好。新世界發展亦捐贈土地予香港特區政府，建造約3,000個價格相宜的單位，首兩個項目預計在2023年第四季至2024年第一季之間完成並開始入伙。此外，新世界發展的「Share for Good愛互送」捐贈配對網上平台聯同120個非牟利組織、200間企業及物流合作夥伴，超過30萬人次受惠。新世界發展亦持續支持各項培育體育、文化和可持續發展領域未來領袖的倡議。

新世界發展將全力響應國家之號召，致力在粵港澳大灣區核心城市以及長三角重點區域，不遺餘力地打造高品質項目，匠心建設城市地標，為中國經濟和城市的高品質發展貢獻力量。

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