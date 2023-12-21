新鴻基地產「以心建家」 NOVO LAND構建北歐幸福生活體驗

Presented by：WAW Creation

為迎合新世代對健康生活環境的追求，NOVO LAND特別將可持續發展、自然和藝術元素融入居住環境，並獲得三項國際級健康認證：《WELL健康社區標準™》、《WELL健康建築標準™》Version 2預認證，以及Fitwel健康建築「二星級」認證，讓住客每時每刻都能享受「Wellness Living」。

NOVO LAND合共提供4,585伙，分6期發展，涉及14座住宅大樓，當中第1A期及1B期已交樓入伙。屋苑自設大型度假式園林會所NOVO Resorts，連公用花園及遊樂地方合共佔地約40萬平方呎。會所不僅提供極廣闊室內、外空間，更提供多達88項豐富多元的休閒遊樂設施，多項設施已陸續啟用。

為提供自然融和的優質生活環境，發展商邀請了多名本地資深及年青藝術家，為屋苑度身創作101件藝術作品，涵蓋壁畫、雕塑、西方繪畫、中國藝術、裝置藝術、數字藝術、攝影及工藝美術。所有藝術品與屋苑的空間布局和設計環環相扣，配合可持續發展、身心靈健康的設計原則，讓每位住客猶如置身於「藝術館」，進一步感受幸福的健康生活。

六大水上遊樂設施 佔地3.2萬呎

NOVO Resorts內的Poolside Club設六大水上遊樂設施，佔地約3.2萬平方呎，為區內最大型水樂國度，包括提供長達50米的戶外泳池「極光幻彩池」、25米室內恆溫泳池「極光星池」、20米「漾溢體驗池」、「閃耀按摩池」，以及專為兒童而設的戶外大型嬉水池「樂動水世界」和「漾溢探索池」，滿足不同年齡層的住戶需要，提供跨代共融，體驗天倫之樂的好地方。

除了一系列動感水上遊樂設施，園區亦有多元化設施，滿足不同運動愛好、年齡層及身體狀況的住客的需要，舒展身心，包括「動力健身館」、「酷動健身館」，以及約6,600平方呎多用途運動場館及跑步徑。當中「動力健身館」24小時全天候供住戶使用，偌大玻璃配上TRX設施，讓住戶可一邊進行重力訓練，一邊飽覽池畔景致。

想靜態一點，屋苑亦設有充滿大自然氣息的休閒園區Garden Club，此園區包含五大主題園林，特意搜羅百種草樹花卉，合共種植超過300棵綠樹、超過12萬棵植物，貫穿園林之中則有全齡健身園、瑜伽空間、太極園，戶外劇場等。

會所亦兼顧不同成長階段的兒童的玩樂需要，提供青年及童樂空間，當中兩個主題遊樂場：「Jolly Woodland奇趣仙蹤」及「Nordic Playworld北歐童樂園」，為孩童打造富探索及挑戰性的遊戲場地；約6米高的大型滑梯、戶外空中飛索、兒童攀石牆等，讓兒童享樂無限。至於「Art Academy手藝館」則提供玩樂學習藝術生活設施，培育孩童創造力及美感。此外，屋苑亦照顧到「毛孩」的需要，設有「寵閒天Petopia」，讓有寵物的住客可以享受人寵同樂。

引入智慧管理 開創免觸通行體驗

新地引入智慧管理、化繁為簡的概念，致力為NOVO LAND住戶帶來「Smart Living Well」生活。住戶使用專屬的手機應用程式「Live e-asy」，即可運用虛擬鑰匙、二維碼訪客證、藍牙自動感應及自動門等智能科技，透過手機藍牙自動感應屋苑大門、升降機大堂入口、會所入口主閘機，以至住宅大堂升降機樓層按鈕，享受免觸通行。

除基本服務及屋苑資訊，「Live e-asy」亦提供會所設施包括健身室、室內兒童遊戲室、室內泳池等的實時使用情況，住戶亦可透過此手機應用程式預訂會所設施、點餐服務、共享家電服務、預約家居維修服務等，完全體現「Smart Living」。

為配合佔地廣闊的住客會所及室外園林設施，NOVO LAND擁有新地住宅最大型的機械人服務團隊，負責禮賓服務、保安巡邏、消毒清潔等職能，憑藉覆蓋全屋苑的5G網絡，自行往來屋苑各處，提供智能優質服務。

自設商場 打造一站式生活體驗

項目將設有基座商場NOVO Walk，提供約40個商舖，並積極引入多元化商戶組合，將提供大型超市、人氣餐廳，以及特色店舖等，以滿足住戶衣食住行各方面的需要。

作為屯門區內歷來最大型的私人屋苑，NOVO LAND鄰近兆康站和屯門站，盡享雙循環線、雙站優勢。項目周邊共10條巴士線已悉數投入服務，供住戶前往港、九、新界各區，以至香港國際機場等。駕車一族則受惠於幹線網絡，經9號和3號幹線，從NOVO LAND前往港鐵九龍站和香港站，車程分別只需要約28分鐘及約33分鐘。隨著港人北上消費成新趨勢，由項目駕車出發約14分鐘即可抵達深圳灣口岸，盡享完善交通配套及便捷出行體驗。

香港傑出上市企業特輯