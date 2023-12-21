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長江實業集團 多元優質資產 財務紀律利發展

【Presented by：WAW Creation】長江實業集團有限公司（「長實」）（01113）為具領導地位的跨國企業，以推動業務持續發展為目標，旗下多元化業務涵蓋物業發展及投資、酒店及服務套房業務、物業及項目管理、英式酒館業務和基建及實用資產業務，以及持有三個上市房地產投資信託基金的權益。

Presented by：WAW Creation

 

地產業務根基穩固

長實是香港最具規模的地產發展商之一，於香港市場具領導地位，在中國內地亦擁有廣泛業務組合，並在新加坡及英國建立穩固市場基礎。

物業銷售方面，集團採取貨如輪轉策略，按步推展。在香港，集團於今年內先後推售多個項目，包括屯門飛揚第1期及第2期，以及油塘親海駅第1期及第2期，市場反應良好。此外，沙田名日．九肚山及洪水橋#LYOS項目亦為集團帶來理想的收益貢獻。

長實近年在本地透過投地增添四幅政府地皮及兩個重建發展項目，包括位於啟德的兩幅住宅／零售用地、元朗流業街住宅地皮、土瓜灣重建項目、屯門大欖住宅地皮及西營盤皇后大道西／賢居里重建項目，相關項目之規劃與工序已順利開展，集團將繼續物色合適投資機遇以增加土地儲備，並優化旗下物業發展組合。

長實具備豐富的物業發展經驗，策劃興建不少香港矚目地標及大型發展項目，當中部分項目為集團核心資產。其中最新發展的物業乃原址為和記大廈之長江集團中心二期，該項目落成後將成為中區另一具標誌性之優質甲級商廈，有助提升集團投資物業組合之資產估值。

長實在內地約20個城市擁有50多個房地產項目，連同旗下持有權益之房地產投資信託基金，集團在內地之可供發展土地儲備超過6,000萬平方呎，投資物業及酒店達1,500萬平方呎。

長實在海外地區的發展中項目，包括英國的Chelsea Waterfront、Convoys Wharf，以及新加坡的Perfect Ten。集團早前收購並私有化英國一家上市機構Civitas Social Housing PLC，該機構在提供專業支援房屋及家居護理房屋方面具領導地位，可為集團提供即時租金收入。

集團旗下海逸國際酒店集團管理位於香港和上海的13家酒店，共提供9,700多間客房、套房和服務式套房，包括港島海逸君綽酒店、九龍海逸君綽酒店、都會海逸酒店、北角海逸酒店、嘉湖海逸酒店、8度海逸酒店、九龍海灣酒店、九龍酒店、歷山酒店、華逸酒店、青逸酒店、上海大都會海逸酒店，以及上海大都會海逸公寓，各間酒店各具特色，為旅客提供不同的住宿體驗。

 

多元優質資產開拓固定收入

長實秉承放眼全球、積極開拓的既定策略，除原有地產業務，亦已成功開拓全球多元化固定收入業務，將經營領域拓展至英式酒館業務，以及基建及實用資產業務，相關投資及營運現已遍及歐洲、澳洲、加拿大及英國。

 

英式酒館業務具領導地位

長實持有之英式酒館Greene King乃具領導地位的釀酒廠及英式酒館營運商，於英格蘭、威爾斯及蘇格蘭等地僱用約38,000名員工，並經營約2,700間英式酒館、餐廳及酒店。英式酒館文化植根於英國日常生活，加上Greene King擁有具永久業權的重大優質資產，將繼續為集團業務發展奠定長遠基礎。

 

基建及實用資產遍海外

長實於海外投資之基建及實用資產業務多元化，包括澳洲配氣商Multinet Gas、氣體輸送管道Dampier Bunbury Pipeline、配電商United Energy，以及清潔能源及遠端能源供應商Energy Developments；歐洲的能源管理綜合服務供應商ista；加拿大從事建築設備服務業務的Reliance Home Comfort；於倫敦、英格蘭東南部及東部提供服務的配電商UK Power Networks；於英格蘭及威爾斯的受規管食水及污水處理公司Northumbrian Water；於荷蘭從事轉廢為能業務的營運商Dutch Enviro Energy；以及於威爾斯及英格蘭西南部提供服務的配氣商Wales & West Utilities。

集團亦持有基建及實用資產業務的經濟收益權益，包括於加拿大提供機場外圍停車場設施的Park 'N Fly；英國三大鐵路車輛租賃公司之一的UK Rails；以及於澳洲從事天然氣配氣業務的Australian Gas Networks，有關項目可為集團提供固定收入及現金流。

 

嚴守財務紀律 強化盈利基礎

長實多年來憑藉穩健基礎及雄厚財務實力穩守市場領先席位，印證集團海內外市場優質資產價值，同時展現嚴謹財務紀律足以抵禦風浪的穩健實力。

集團的主要投資包括地產及多元化固定收入項目，並非經營單一業務，因此選擇性多，可以針對不同地方、不同行業以及不同經濟周期，靈活投放資本，平衡發展，在應對市場各種變化及波動的時候，有條件保持抗跌及盈利能力。

長實憑藉現金充裕的優勢在市況多變及資金緊絀的大環境下，有條件靈活應對，適時把握新機遇，進一步推動集團未來發展。

 

破格創新持續發展 締造企業價值

「秉持破格創新精神及可持續發展理念以促進長遠發展」為集團策略支柱之一，除支持革新創意之文化，亦不斷將環境、社會及管治原則融入投資決策及業務營運中，並在各層面建立企業倫理。

長實將繼續邁向碳中和，並積極創造可持續發展之未來，提升大眾生活，亦同時為集團股東及其他持份者創造長遠價值，共同分享企業及財務成果。

 

發展不忘穩健 穩健不忘發展

未來，長實仍會以「發展不忘穩健 穩健不忘發展」的核心策略，以及一貫的財務紀律傳統，繼續積極推動公司業務發展，致力強化地產本業，並貫徹環球審慎投資策略，強化經常性盈利基礎，盡力為股東爭取理想回報，創造長遠價值。

 

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