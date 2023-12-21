香港生產力促進局 新型工業化助企業升級轉型

明報記者 袁國守

Presented by：WAW Creation

特區政府近年銳意發展新型科技行業，本港的傳統行業已逐漸感受到採用新型工業化營運模式的重要性。所謂新型工業化，即是從設計、智能生產、使用、銷售以至循環再造，整個產品生命周期都重視減少資源消耗和環境污染，實現工業增值及經濟長遠發展之餘，同時保護生態環境，達致雙贏。

雙軌並行 力爭上游

畢堅文表示，新型工業化是實現香港高質量發展的關鍵，而創科是發展新型工業化的重要一環；作為香港新型工業化的促成者和推動者，生產力局一直全力配合特區政府相關政策，全方位支援業界，致力提倡「雙軌並行」，即一方面利用先進科技協助振興傳統工業並注入新動能，另一方面為創新科技、文化創意、中醫藥、新能源交通等新興策略產業發展提供合適到位的支援。生產力局已推行超過1,200項大灣區智能化項目，並分別從先進技術、人才發展，以及政府資助三方面，攜手與創科生態圈各持份者一起推動新型工業化、智能製造，同時在智慧及綠色生活、數碼化與網絡安全、中小企及初創企業支援，以及未來技能（Future Skills）發展方向，全方位融入新型工業化元素，讓企業更容易把握機遇、付諸實行。

今年內已交付的本地新型工業化項目共有9個，涵蓋食品加工、醫療保健及環保等行業。為提升業界及公眾的認知，生產力局於今年6月成立「新型工業化發展中心」，以技術針對香港招聘人才難、用地成本高的痛點，助企業邁向智能生產轉型，提高經濟效益。該局在今年年中透過主流電視媒體向公眾分享新型工業化的實際應用案例及成功個案，亦將於2024年1月8日舉辦「香港有工業」重要夥伴起動大會，旨在促進各行業協作，發揮在新型工業化和提高生產力方面的優勢，並展示相關成果。2024年4月，局方將成立以新型工業化為主題的展館，希望透過實際個案分享，加強公眾，特別是年輕人，對新型工業化的了解，啟發他們把握上游機遇。

創研平台 善用AI

人工智能（AI）是全球發展大趨勢，今年施政報告亦鼓勵積極善用AI，更將「人工智能與數據科學」列為三大新型工業發展產業之一，其中提到加速建設「人工智能超算中心」，支撐科研的強大算力需求。畢堅文認為，要驅動AI發展，超算中心必不可少，生產力局將全力支持政府政策，未來亦會積極與數碼港合作發展AI。生產力局一直於香港餐飲、建造及物業管理等行業推動AI應用，並於製造、電商及銷售等行業促進AI產業發展，而且將繼續推動香港發展為「國際AI及數據產業發展樞紐」。

而在研發AI和推動AI產業發展上，生產力局已取得顯著成果。特區政府重點發展的世界級創新研發平台「AIR@InnoHK」為香港創科旗艦項目，而生產力局在香港科學園建立的香港工業人工智能及機械人研發中心（FLAIR）正是其中一員。生產力局作為唯一創辦機構，與合作者德國RWTH Aachen Campus共同營運FLAIR，專注發展工業人工智能、機械人技術與商品化，結合技術專長、網絡和創新研發等優勢，協助企業落地應用AI。經過多年努力，FLAIR更開發了「天工開物：工業人工智能應用平台」，透過數據儲存、模型儲存和代碼生成的功能，讓業界人士可存取和使用涉及領域的資料，協助訓練、開發和實踐AI應用。畢堅文續指，香港應放眼未來，不僅要推動更多AI相關科研，更需培育AI人才。生產力局轄下的生產力學院便有各種AI相關課程，包括逾150個「新型工業化及科技培訓計劃」（NITTP）認可培訓課程，幫助企業掌握未來技能，提升競爭力。

專業支援 引進商機

除了「搶人才」，「搶企業」亦是促進創科產業發展的關鍵。生產力局將全力配合特區政府的「搶企業」措施，協助龍頭企業落戶香港。畢堅文指，局方熟悉特區政府針對先進技術產業的發展規劃，可向龍頭企業提供顧問服務，助它們以貼合政府規劃的方式在港發展，爭取獲得政府各方面的資源支持，例如土地，可協助廠房規劃及設計，以符合香港法例法規的要求，涵蓋環保、工廠及工業經營等範疇；擔當「超級聯繫人」角色，協助尋找及聯繫相關政府部門及持牌人士建立廠房及設立生產線；協助申請政府資助，例如購買設備及開展研發工作。

畢堅文續指，雖然龍頭企業本身已掌握核心技術，但建立廠房的過程還牽涉很多周邊配套技術的考慮，生產力局可提供相關技術支援，以及人才培訓；此外，生產力局熟悉不同本地企業及商會，網絡甚廣，可協助龍頭企業與上游及下游供應商等本地公司技術接軌，解決生態圈的相配套問題，幫助企業推廣企業社會責任，更好融入香港、更好融入國家發展大局。

展望將來，生產力局將秉承為企業創造更高價值及提升生產力的使命，與企業夥伴並肩同行，繼續聚焦新型工業化，助力企業向智能生產轉型。同時，將牽頭聯同商界共建「ESG One」平台，鼓勵並協助中小企實現ESG目標，以綠色科技推動企業拓展業務。

香港傑出上市企業特輯