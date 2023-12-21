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豐盛生活服務 持續創新開拓市場 高質多元業務 展現企業實力

【Presented by：WAW Creation】儘管受到高通脹、人才短缺、全球各地增長放緩及金融環境收緊等因素影響，豐盛生活服務（0331.HK）仍能穩中求勝，把握機遇。截至2023年6月30日止年度，該集團營業額錄得78億港元，按年增長11.5%，核心盈利4.5億港元，同比增長8%，充分彰顯其多元業務、卓越管理及不斷創新等領先優勢。

Presented by：WAW Creation

 

2015年上市至今的豐盛生活服務，一直致力為客戶提供最切合需求的生活服務，服務組合和優化品牌是其重點工作。該集團旗下三大業務包括物業及設施管理、綜合生活服務及機電工程服務。該集團現已發展成具規模的綜合生活服務企業，是本港一站式生活服務的先驅，擁有逾      24,000名優秀人才及一系列創新科技，建立了一個強大的服務網絡，向客戶提供極具成本效益的高質服務，業務遍及中港澳。

 

綜合生活服務  照顧市民日常需要

豐盛生活一直堅持優質及親切服務，為客戶帶來最貼心的選擇。豐盛生活服務執行副主席林煒瀚表示：「我們十分重視客戶體驗，這是我們的成功因素。豐盛生活會了解客戶真正所需，透過多元服務與客戶進行互動，我們的綜合生活服務覆蓋環保服務、清潔及滅蟲、機電工程技術支援及維護、保險顧問服務、保安護衛及活動策劃服務。集團屬下各成員公司均擁有豐富的經驗及良好的聲譽，深受客戶信賴。」

 

投入創新科技  配合可持續發展

面對人才短缺的挑戰，豐盛生活發揮創新科技的優點，在營運上採用智能解決方案，用科技的力量為社會創造更美好生活。集團引進人工智能系統，例如智能洗手間、電子人臉識別系統及實時工作監控系統，以提升日常管理質素。林煒瀚表示，「我們在物業及設施管理上已成功利用物聯網和各種科技，節省人力資源、實現環保管理，提升營運效益和管理效率。」

 

持續進步企業文化 建立完善解決方案

豐盛生活十分注重服務質素，按照客戶的需要，不斷加強各成員公司的服務種類及質量，與時並進，至今已發展出一整套互相銜接、環環緊扣、配合客戶需要的解決方案，提升各物業及設施的資產價值。集團在創新及富有遠見的管理團隊帶領下，培育了出色的員工，建立了先進的企業文化及強大的服務網絡，不斷加強競爭優勢。

展望未來，隨著生活服務需求持續增長，豐盛生活將把握市場發展的機遇，擴大業務領域和覆蓋範圍，致力為客戶、市民、集團及股東帶來長遠利益。

 

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