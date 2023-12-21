九龍倉「社、企共勉」為社會可持續發展出力

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年輕人是社會的未來棟樑， 是香港的希望。九龍倉致力發展三大項目助年輕人上游，包括跨企業、跨界別支援基層中學生的「學校起動」計劃、推動本地藝術文化發展的全港性「九龍倉全港中學生繪畫比賽」，以及助本地建築系碩士畢業生拓闊設計視野的「建築設計實習計劃」。

九龍倉集團主席兼常務董事吳天海勉勵學生抱着「三開」（3Os）——「張開眼睛、張開腦袋、放開心胸」的求知態度， 把握機會、汲取知識，及早為未來籌謀。

「學校起動」計劃逾八萬學生受惠

計劃在二〇一一年推出， 是一個開放平台，歡迎機構及有能之士跨界別協作，以一校一企業的模式，全方位改善教、學效能，為香港資源匱乏的中學及學習條件稍遜的中學生提供額外資源及機會。

• 82間受惠中學

• 支援93,000名學生

• 逾70家企業夥伴支持

• 2,200名義工參與

「學校起動」計劃基金會創辦人吳光正：

“基層學生可能在起步時的條件不理想，但並不反映他們的能力，希望透過計劃讓他們及早裝備投身職場的基本技能、建立信心和培養個人特質，贏在職場起跑線。”

已頒授獎學金近港幣六千萬

「學校起動」計劃獎學金於二〇一五年推出，由參與中學之校長推薦，為考進本地八間由大學教育資助委員會資助的大學及香港演藝學院的學生，提供四年獎學金，以減輕學生之財政負擔，讓他們專心攻讀大學，並予以嘉許及鼓勵。計劃至今累計向超過八百名學生頒發獎學金，總獎學金金額接近港幣六千萬。

九十名中學畢業生獲頒二〇二三／二四年度獎學金，其中包括首位考入香港大學醫學院的成鎮豪，他說﹕「非常感謝家人和朋友對我的陪伴，支持我度過高壓的備試時期。」被問到將如何善用獎學金時，成鎮豪說︰「我會將獎學金儲起留待在醫學院第三年到外國交流時使用，以減輕家庭的經濟負擔。我十分期待出外交流的機會，既可體驗生活，更可以擴闊視野。」他亦分享參加「學校起動」計劃的義工活動， 讓他可作多方面嘗試，裝備自己成為一位好醫生，回饋社會。

畢業於香海正覺蓮社佛教正覺中學的嚴崇峯在就讀中三時確診讀寫障礙症，求學過程一點也不容易，但憑着他努力不懈，成功考進香港科技大學工程系。嚴崇峯表示︰「雖然我有讀寫障礙，但從來沒有放棄自己，我會加倍努力，嘗試用不同方法學習和解決問題。」

聖芳濟各書院馬慧茹校長︰「我校位於北區，大部分同學都是出身基層家庭，『學校起動』計劃獎學金讓我們的同學看到『希望、改變、成果』，並展示商界對年輕人百分百的鼓勵和支持。」

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