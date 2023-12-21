港鐵全面運用科技 推動智慧鐵路及社區發展 致力提升顧客體驗「載．向未來」

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應用創新科技 加強安全及提升品質

本着「載．向未來」的發展方向，港鐵積極研發及應用創新科技，締造更多新可能。目前港鐵正推展多項新鐵路項目，包括興建中的東涌綫延綫、東鐵綫古洞站、屯門南延綫及小蠔灣站，以及處於規劃及設計階段的北環綫及洪水橋站。各新鐵路項目均善用建築資訊模擬（BIM）技術，使鐵路設施的內外設計均一目了然，有助整合及提供更準確的建築資訊，讓項目團隊內不同專業人員於同一數碼平台上更有效地協調和精準調控建造程序。除了提升工程質量和效率，港鐵更應用工地數碼化及自動監察系統，當中包括運用「智慧安全帽」時刻留意工程團隊的安全及健康狀況，透過各式「智能工地」舉措，進一步加強工業安全及進度監控。

新鐵路項目更會識別條件合適的工序採用預製組件及裝配式建築設計（DfMA）和「組裝合成」建築法（MiC）減少現場施工程序如混凝土工程，提升施工效率及提升工程質量，同時減低相關工程有機會產生的聲量、廢物、塵埃、污水等，令工程更符合可持續發展原則。為了向市民提供更優質的生活，港鐵亦積極研究於新鐵路項目實現智能維修、智能設施管理、智能通勤系統等，務求持續完善鐵路網路，致力運用科技打造「智慧鐵路」。

推動智慧出行 提升顧客體驗

港鐵於過去幾年及未來投入接近20億港元，包括斥資逾13億港元用作自動收費系統資產更新，推出不同「智慧出行」項目，主要聚焦於「顧客體驗3.0」、關愛共融旅程，以及智慧營運團隊三大範疇。其中在「顧客體驗3.0」方面，港鐵將於本周六（23日）起分階段陸續推出感應式信用卡支付車費；同時探討於個別車站試行嶄新的智能客務模式，引入人工智能裝置，配合流動服務隊，解答乘客查詢。

至於在關愛共融旅程方面，港鐵持續提升港鐵「關愛共乘」手機應用程式功能，包括新增查閱車站升降機的實時運作情況及無障礙設施的功能，並推出新功能「輪椅活動摺板預約（試用版）」；而於會展站試行的站內導航服務將於今年內擴展至觀塘綫車站，未來三年內推展至所有港鐵重鐵車站。透過不斷更新資產及優化服務，港鐵積極推動「智慧出行」，進一步提升顧客體驗，緊扣「載．向未來」的發展方向，努力運用智慧科技建立更和諧共融的社區。

商場增設智能服務 促進智慧社區發展

為促進智慧社區發展，港鐵逐步將創新科技延伸至旗下商場，進一步提升顧客服務體驗。港鐵旗下的商場圍方提供多項嶄新的智能服務，例如智能服務櫃物品借用服務，讓顧客可透過港鐵手機應用程式MTR Mobile預約或直接於商場的智能服務櫃借用輪椅、嬰兒手推車及不同類型的寵物車，享受更方便舒適的購物體驗；顧客亦可透過MTR Mobile預先登記停車場泊車的車牌號碼，出入停車場毋須拍卡，泊車費自動於綁定的八達通或信用卡帳戶中扣除，顧客可體驗免觸式泊車及付款功能，同時可使用商場的自助換領泊車優惠服務站或透過MTR Mobile於手機上載電子消費收據，換領泊車優惠。港鐵將積極研究將有關智慧措施擴展至其他商場的可行性。

展望未來，港鐵將會繼續秉持推動城市前行的使命服務市民，連繫及建設社區，與港人一同「載．向未來」。

古洞站的3D模擬設計圖（市民可瀏覽https://mtrnorthernlink.hk/tc/kwu-tung-station進入未來古洞站3D虛擬導覽)

*圖像只作概念展示用途，展示內容亦僅供參考

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