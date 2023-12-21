「數字灣區」助港數字基礎建設發展

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身分認證互通是大灣區融合基礎

廣東省政府提出的方案的具體目標圍繞「用戶通、系統通、數據通、證照通、業務通」的目標，加快推進大灣區政務服務事項目錄和標準的銜接。透過用戶授權原則，著力打破粵港澳三地政務服務鏈條和數據共享的障礙，推動三地居民統一身分認證和電子簽名的互認，實現企業和居民高頻事項的「跨境通辦」。同時，協調相關國家部門推動港澳居民往來內地通行證等高頻事項的全流程電子化辦理。該方案還提供了建設「數字灣區」的三年實施步驟。

首先，在2023年，將啟動「數字灣區」建設，粵港澳三地將建立聯合工作機制，重點突破智慧城市共建、政務服務「跨境通辦」、泛公共服務與資訊聚合、數字化招商引資、數字化人才培養和數字化均衡發展等領域。

其次，在2024年，粵港澳三地將通過數字化合作，在要素資源流通、數字產業集聚發展、新型基礎設施連通和社會數字化治理等方面，形成政府引導、企業主導和社會參與的多元共建模式。數字化將成為推動大灣區建設的重要推動力。

實施方案是考驗「香港速度」試卷

最後，在2025年，預計基本完成「數字灣區」建設任務，實現大灣區數字化規制規則的有效對接，確保新型基礎設施建設高效聯通，同時保持計算能力和儲存能力的均衡發展。這將使「數字灣區」建設成為大灣區新的經濟增長點，推動經濟社會高質量發展的新動能。

然而香港政府過去多年在推動電子身分認證卻遇到多種難題，當中包括隱私和安全問題、技術基礎建設、法律和法規框架、公眾信任和接受度，以及跨界合作和互操作性。需知道香港並不像其他城市一樣有專門負責數字身分認證及管理數據的專責部門。即使是我們日常在各種生活及商業使用的身分證的發行及資料管理，也因為歷史遺留下來的原因落在只負責管理人員出入境的入境處的手裏。敢問一句，在高度重視法律法規的香港管治框架下，我們賦予入境處的工作範圍及權力有多少是跟廣東省政府的數字灣區大計，以及香港發展成為全球數字資產交易中心有關？

「智方便」發揮真正功能好機會

按廣東省政府的計劃，香港市民將會利用「智方便」作為進入整個大平台的「鑰匙」。愚公認為，要讓香港市民及企業一方面享受大灣區一體化的方便，另外一方面仍然能符合香港的個人資料保護法及國際信任的議題上，以及在沒有需要花時間更改現行法律的基礎上，我們可以利用「智方便」作為儲存內地發行給香港市民的電子身分認證的載體。香港市民他日要在內地辦證、開立銀行戶口，甚至向執法人員出示駕駛執照等場景下，只要利用「智方便」進入相關平台就等同出示了內地簽發的各種證件。

如果成事，這個做法一方面讓香港市民以簡單、直接、快捷的方式體驗大灣區數字生活之餘，也讓香港政府目前管理權散落在不同政府部門的多個獨立系統的整合起了示範作用，加快了香港智慧政府的發展步伐，也可擺脫一直拖後腿的包袱，賦能數字金融發展。

提供藍本供港府各部門參考

如果香港能夠在「數字灣區」計劃中與內地政府系統高度融合，不僅能夠實現廣東省政府原定的計劃，還能夠提供一個藍本供其他政府部門參考，從而逐一解決以下一系列完全漠視互聯網已經服務了人類超過30年後仍然未能解決的棘手問題，包括政府內部嚴重滯後的無紙化辦公計劃(仍大量使用傳真作為通訊工具)；市民需要親自到櫃枱出示身分證辦理多種服務；投標方須簽名並打印標書等沒有考慮應用數字身分認證；市民須親身投票及人手點票；申請及派發政府資助如消費劵需要花費大額行政開支等多種場景。

「數字灣區」方案的出台旨在推動粵港澳三地政務服務的互聯互通和數據共享，助力大灣區邁向數字化轉型，將為經濟及社會發展完善了跨區的數字基礎建設，賦能香港在數字經濟時代作為數字資產交易中心的重要角色。。

陳家豪

雲端與流動運算專業人士協會會長

香港數字金融協會聯席會長

智慧城市聯盟金融科技委員會主席

香港新興科技教育協會副會長

香港城市大學EMBA特約教授

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