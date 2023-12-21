恒指升108點 北水淨沽逾110億

隔晚道指及納指連升9個交易日，其中道指再創新高，恒指高開142點後升幅擴大，最多曾升236點，但受制20天線，加上A股先升後跌，恒指收市升108點，報16,613點；國指升19點，收報5612點；科指收報3726點，升18點。A股方面，上證指數險守2900點關口，收報2902點，深成指跌130點，收報9158點，兩市成交僅6636億元人民幣。

北水方面，全日淨流出110.39億元，為7月20日後最多，值得留意周一北水才淨買入117億元，或反映北水目前愈傾向短線操作。三大指數ETF遭北水狂沽，共被淨沽逾94億元，騰訊（0700）、美團（3690）亦被北水淨沽6.2億元及1.7億元；南水北上淨沽15.42億元人民幣，為連續第二日流出。

分析：港匯轉強 資金回流香港

科技股做好，阿里巴巴（9988）宣布首席執行官吳泳銘兼任淘天集團首席執行官兼成立資產管理公司，昨升2.6%，京東（9618）升3.3%；內房物管股亦上升，日前跌逾一成的碧桂園服務（6098）昨反彈5.2%，為升幅最大藍籌；蒙牛（2319）見逾52周低，收跌1.7%，是表現最差藍籌。

臨近聖誕節假期，澳門博彩股上升，金沙中國（1928）升4.9%，永利澳門（1128）升近6%，澳博（0880）、新濠（0200）齊升逾3%；體育用品股普漲，獲大股東再度增持的李寧（2331）升2%及申洲（2313）升逾2%，安踏體育（2020）、特步國際（1368）升逾1%。

第一上海首席策略師葉尚志表示，美加息周期到頂，但港股表現明顯落後外圍股市已引起環球資金關注，港匯近日反覆轉強可見資金回流香港迹象，而港股沽空比例回落至12%以下，是年內最低水平，都有利港股後市。