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港交所：本年ETF成交量升兩成

標籤：經濟

【明報專訊】港交所（0388）於網上發布2023年回顧，截至11月底交易所買賣產品（ETP，包括ETF和槓桿及反向產品）日均成交量（ADT）達140億元，較去年同期升兩成。港交所表示，年內共有16隻交易所買賣基金（ETF）上市，其中包括沙特ETF，帶動於港上市的ETP總數增至179隻。

衍生產品方面，港交所稱，截至11月30日，其ADT達140萬張合約，按年升4%；月內MSCI期貨及期權產品的未平倉合約量，亦首度突破10萬張，名義價值達42億美元；而恒指期貨期權、恒生科技指數期貨，以及美元兌人民幣期貨等重點衍生產品的ADT，均於年內創出新高。

截至12月中 今年64家新股

新股市場方面，港交所表示，全球新股市場持續受疲軟的市場情緒和宏觀經濟環境的影響，但香港的全年新股市場截至上周五（15日）共有64家新股，而計算由創業板轉主板的金額在內，其集資額達409億元。

港交所行政總裁歐冠昇表示，儘管宏觀環境充滿挑戰，港交所於今年仍取得重大進展，其中包括於紐約和倫敦新設辦事處、多次於中東和東南亞進行海外推廣，以及推出特專科技公司上市新規和FINI平台。另外，歐冠昇亦指出，該所於年內推出多項互聯互通優化措施，其數量較過去8年中的任何1年都多，而未來還有多項重大措施值得期待，包括完成惡劣天氣下維持交易的諮詢、推出中國國債期貨，以及於滬深港通內引入大宗交易等。