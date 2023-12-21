大發汽車安全測試廣泛造假 國內外產汽車停交付 母企豐田稱事件「極端嚴重」

調查組：最早違規可追溯至34年前

大發已停止交付所有在日本和海外生產的汽車，一些以豐田品牌銷售的大發汽車也暫停付運。豐田昨為造假事件「誠懇致歉」，承認事件「極端嚴重」，「動搖了大發作為汽車製造商的根基」。豐田表示，為防事件再次發生，除了要對驗證程序進行審查，也要對大發進行「根本的改革」。

大發社長奥平総一郎向公眾鞠躬致歉，稱由於驗證是汽車製造商開展業務的「主要先決條件」，「我們的不當行為，相當於無視此流程」。日本國土交通省表示，將於周四向大發進行現場檢查。

外部專家調查組報告，將大發長達數十年的違規行為，部分歸咎於「過於緊張及僵化的開發進度」。調查組主席Makoto Kaiami稱，大發員工有一種「任何失敗都不能原諒」的心態，他們在首次碰撞測試就面臨巨大的過關壓力，以盡量減少被撞毁的汽車數量，從而「降低成本」。

專家調查組又認為，管理人員缺乏專業知識，以及不透明的工作環境，導致大發的違規行為，即使存在違規或欺詐，也不會被發現。

外部調查以汽車安全氣囊控制系統為重心，發現碰撞測試中使用的安全氣囊控制系統，與實際銷售給公眾的汽車所使用的安全氣囊控制系統不同。其他違規行為包括，對汽車前門進行改裝，以提高通過測試的機會。這些改裝並不屬於汽車的原本設計。

大發表示，部分車型可能不符合安全標準，因為一旦發生事故，車門可能難以從外部打開。大發方面未證實是否有任何汽車事故因測試造假而引起，目前正進行「徹底的技術驗證」。受測試造假影響的車型，其中11款目前在日本銷售。一些測試違規的車型，還供應給萬事得（Mazda）和富士（Subaru）。

測試違規車型供應萬事得富士

今年早前，大發接到有關測試造假的內部舉報。經內部調查後，大發在4月承認，其中4款車型的碰撞測試結果存在造假，涉及2022至2023年在泰國和馬來西亞生產的8.8萬輛汽車。大發隨後又於5月宣布，停止在日本生產兩款混合動力汽車，原因是存在類似的測試違規，當中包括大發為豐田生產的R​​aize SUV。

總部位於大阪的大發工業成立於1907年，主要生產內燃機，並於1931年推出首款三輪汽車，直至1967年由豐田成為主要股東，並在2016年成為豐田全資子公司。在2022財年，大發在全球生產超過170萬輛汽車。

豐田集團近年醜聞頻傅，旗下子公司日野汽車（Hino）去年被揭發偽造排放數據，相關做法可追溯至2003年。此外，豐田的叉車製造商——豐田自動織機（Toyota Industries）今年3月亦被指偽造零件測試結果，令豐田的信譽受到打擊。

（綜合報道）

[國際金融]